Este miércoles, restringirán el tránsito en dos sectores del centro de San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este miércoles 28 de octubre se implementarán restricciones al tránsito vehicular en distintos sectores del casco céntrico debido a trabajos de mantenimiento de luminarias y mejoramiento vial.

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Entre las 8 y las 13 horas, se realizarán tareas de mantenimiento de luminarias sobre calle Belgrano, en el tramo comprendido entre Argañaraz y Canónigo Gorriti.

Durante ese período, la circulación vehicular estará restringida a media calzada en el sentido de egreso del casco céntrico.

La medida se aplicará mientras se desarrollen los trabajos, por lo que se solicita a los conductores prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal que estará trabajando en el sector.

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Trabajos de mejoramiento vial en Bustamante e Independencia

Por otra parte, también desde el miércoles 28 de octubre comenzarán las tareas de mejoramiento vial en la intersección de las calles Bustamante e Independencia.

En este punto del centro de San Salvador de Jujuy se restringirá el estacionamiento y la circulación vehicular a media calzada para permitir el desarrollo de las intervenciones.

A diferencia de las tareas previstas sobre calle Belgrano, los trabajos en Bustamante e Independencia no tienen una fecha de finalización informada. Las restricciones permanecerán vigentes hasta que concluyan las obras.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución por los sectores intervenidos, respetar la señalización dispuesta y prestar atención a las indicaciones de los trabajadores.