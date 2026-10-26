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26 de octubre de 2026 - 21:49
Jujuy.

Tránsito restringido por obras en dos esquinas del centro de San Salvador de Jujuy

Tránsito restringido por reparaciones en Senador Pérez y San Martín, y Senador Pérez y Belgrano desde el miércoles 28 de octubre.

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Por  Judith Girón
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Tránsito restringido: Dónde se realizarán las obras

Los trabajos estarán a cargo de las áreas correspondientes de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte municipal, y se desarrollarán en las esquinas de Senador Pérez y San Martín, y Senador Pérez y Belgrano.

En ambos puntos, los vehículos podrán circular a media calzada mientras se ejecuten las reparaciones, por lo que se recomienda prever posibles demoras y prestar atención a la señalización.

Senador Pérez y San Martín: boxes de estacionamiento suspendidos

En esta intersección quedarán temporalmente fuera de servicio los boxes de estacionamiento identificados con los números 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628, 2629 y 2630.

La restricción regirá mientras se desarrollen las tareas de reparación en el sector.

Senador Pérez y Belgrano: también restringen el estacionamiento

En la esquina de Senador Pérez y Belgrano se suspenderá el estacionamiento en los boxes 2645, 2646, 2647 y 2648.

Además, quedarán temporalmente inhabilitados los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas, identificados con los códigos P9220 al P9234.

Recomendaciones para circular por la zona

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y tener en cuenta las modificaciones al momento de transitar por estas intersecciones.

Las restricciones comenzarán el miércoles 28 de octubre y se mantendrán durante la ejecución de las obras de reparación.

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