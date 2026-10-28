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28 de octubre de 2026 - 08:54
Jujuy.

Prisión preventiva para un hombre por agredir al dueño de un lubricentro en San Salvador de Jujuy

El acusado de atacar con un arma blanca al dueño de un lubricentro en Jujuy recibió 20 días de prisión preventiva. La víctima estuvo internada.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hombre detenido - Imagen ilustrativa&nbsp;

Hombre detenido - Imagen ilustrativa 

La Justicia de Jujuy dictó 20 días de prisión preventiva para un hombre acusado de atacar con un arma blanca al propietario de un lubricentro ubicado sobre avenida Pueyrredón, en San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió el pasado jueves 22 de octubre, luego de una discusión relacionada con un incidente de tránsito.

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El imputado enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa. Durante la audiencia, el juez Alejandro Gloss dispuso la medida de coerción y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Hombre detenido por prisión preventiva - Imagen ilustrativa

Hombre detenido por prisión preventiva - Imagen ilustrativa

Una discusión de tránsito desencadenó el enfrentamiento

De acuerdo con la investigación, el episodio se produjo alrededor de las 18:40, cuando se registró una discusión entre un empleado del lubricentro y el acusado, originada por un incidente de tránsito.

Tras el altercado, el sospechoso se habría retirado del lugar, pero regresó minutos después acompañado por otras seis personas. Según la hipótesis de la Fiscalía, el grupo ingresó al establecimiento y provocó destrozos en las instalaciones.

En medio del enfrentamiento, el imputado habría utilizado un arma blanca de fabricación casera para atacar al propietario del comercio, quien sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

El dueño del lubricentro sufrió heridas y estuvo internado

Como consecuencia de la agresión, la víctima presentó lesiones en la cabeza, los brazos y las piernas, por lo que necesitó asistencia médica y debió permanecer internada.

Durante el mismo episodio, otras personas también resultaron heridas, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Luego de recibir atención médica y permanecer bajo observación, el propietario del lubricentro evolucionó favorablemente y recibió el alta hospitalaria.

Detuvieron al sospechoso en el barrio San Cayetano

Tras el ataque, se realizaron tareas investigativas que permitieron localizar al principal sospechoso en el barrio San Cayetano, donde finalmente fue detenido.

La causa quedó a cargo del fiscal Aldo Lozano, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La Justicia estableció cuatro meses para investigar

Durante la audiencia judicial, el juez Alejandro Gloss hizo lugar a la medida de prisión preventiva por 20 días para el acusado y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación penal preparatoria.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El imputado permanece privado de su libertad mientras avanza la causa por homicidio en grado de tentativa.

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