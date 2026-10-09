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9 de octubre de 2026 - 09:21
Jujuy.

Dictaron prisión preventiva para dos hermanos acusados de matar en Fraile Pintado a un trabajador rural

El hecho ocurrió en el acceso a Finca Guayacán, en Fraile Pintado. La Fiscalía investiga el homicidio de un trabajador rural y el ataque a otro hombre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen alusiva

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Dos hermanos fueron imputados y quedaron con prisión preventiva por 50 días en el marco de la investigación por el homicidio de un jornalero y las lesiones sufridas por otro trabajador rural en Fraile Pintado. El hecho ocurrió el 4 de octubre de 2026, en el acceso a la Finca Guayacán, sobre la Ruta Provincial N° 20, en la localidad de Fraile Pintado.

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La causa está a cargo del fiscal Ernesto Lian Resúa, de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N° 3 de San Pedro de Jujuy, con asiento en Libertador General San Martín, con intervención de la ayudante fiscal Marina Wallinger.

El ataque en el acceso a Finca Guayacán

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando los acusados habrían llegado a caballo al acceso a la finca y atacado con armas blancas a dos trabajadores rurales.

Uno de ellos, de 47 años, sufrió heridas cortantes en la cabeza, la espalda y un brazo, por lo que debió recibir asistencia médica. El otro hombre, que se desempeñaba como jornalero, murió tras recibir una herida en el tórax.

Los detenidos y los elementos secuestrados

Como parte de las medidas investigativas, personal de la Brigada de Investigaciones localizó y aprehendió a los dos sospechosos en la zona rural de Fraile Pintado.

Se trata de dos hermanos, de 37 y 35 años. Durante los procedimientos, secuestraron armas blancas, prendas de vestir con manchas hemáticas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

También fueron secuestrados los equinos que, según la investigación, habrían sido utilizados para la fuga.

La imputación y la prisión preventiva

En audiencia, el juez de Control Leonardo Ariel Zazzali declaró legal y ratificó la aprehensión de urgencia de ambos imputados.

Los detenidos fueron formalmente imputados como coautores de homicidio simple, en perjuicio del hombre fallecido, en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa, en perjuicio del sobreviviente, conforme a los artículos 79, 42 y 55 del Código Penal.

El magistrado también convalidó los secuestros realizados y autorizó pericias de informática forense y análisis genéticos de ADN.

A pedido de la Fiscalía, el juez dispuso la prisión preventiva por 50 días. Para esa resolución se tuvieron en cuenta los planteos del Ministerio Público de la Acusación sobre riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y al posible entorpecimiento de la investigación, especialmente respecto de la víctima sobreviviente y los testigos.

Cómo sigue la investigación

El plazo fijado para completar la Investigación Penal Preparatoria es de cuatro meses. Durante ese período, la Fiscalía avanzará con las pericias pendientes y la incorporación de los informes definitivos de autopsia.

La investigación busca reconstruir la secuencia del ataque, determinar la participación de los imputados y completar las medidas judiciales ordenadas en la causa.

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