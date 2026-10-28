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28 de octubre de 2026 - 15:42
Jujuy.

Caso Lautaro Flores: prorrogaron la prisión preventiva de la imputada e investigan si incumplió la domiciliaria

La Justicia extendió por 60 días la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de la acusada de asesinar a Lautaro Flores.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso Lautaro Flores

Caso Lautaro Flores

La causa por el homicidio de Lautaro Flores avanza hacia el juicio oral. Durante la audiencia de control de la acusación, la Justicia admitió la acusación fiscal por homicidio simple y las pruebas presentadas por las partes. Además, resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de la imputada, quien continuará bajo arresto domiciliario.

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En paralelo, la Fiscalía inició actuaciones para determinar si la acusada incumplió las condiciones de la prisión domiciliaria, luego de una denuncia realizada por la madre de la víctima.

La causa quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral

La audiencia estuvo presidida por el juez Gastón Mercau, mientras que la investigación se encuentra a cargo del fiscal Aldo Lozano. Durante la instancia judicial, se admitieron las pruebas testimoniales e instrumentales ofrecidas por el Ministerio Público de la Acusación, así como las presentadas por la querella y la defensa.

Audiencia por el caso Lautaro Flores

Audiencia por el caso Lautaro Flores

De esta manera, quedó habilitada la siguiente etapa del proceso. Ahora será la Oficina de Gestión Judicial la encargada de establecer la fecha del debate oral en el que se juzgará a la imputada por el delito de homicidio simple.

Investigan si la imputada salió de su domicilio para asistir a la cancha

Uno de los puntos que generó nuevas actuaciones fue la denuncia presentada por la madre de Lautaro Flores, quien aseguró que la imputada habría incumplido el arresto domiciliario al salir de su vivienda y concurrir a la cancha de Gimnasia de Jujuy.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso una serie de medidas para verificar lo denunciado, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios que permitan determinar si efectivamente abandonó el domicilio. Además, se solicitó un informe al Patronato de Liberados, organismo responsable de supervisar el cumplimiento de las medidas de arresto domiciliario.

Podrían revocarle la prisión domiciliaria

En caso de comprobarse el incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia, la Fiscalía podrá solicitar que se revoque la modalidad domiciliaria y que la imputada sea trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario.

Sin embargo, por el momento, la acusada continuará cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio, conforme a la prórroga de 60 días dispuesta durante la audiencia. La madre de Lautaro Flores también participó de la instancia judicial, donde manifestó su postura y solicitó que la imputada sea trasladada a un establecimiento penitenciario.

Qué reveló la autopsia de Lautaro Flores

De acuerdo con el examen, el joven murió como consecuencia de un shock hemorrágico provocado por una herida que comprometió el miocardio, el tejido muscular del corazón. Los primeros resultados indicaron que la víctima presentaba dos lesiones cardíacas: una correspondiente al ingreso del arma y otra de egreso.

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Los estudios restantes serán incorporados al legajo judicial y continuarán siendo evaluados por el equipo fiscal que interviene en la causa. La investigación permanece abierta y el Ministerio Público de la Acusación continúa con la producción y el análisis de las pruebas pendientes para determinar en detalle cómo ocurrió el ataque.

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