Carnaval 2027: cuánto cuesta hacer un traje de diablo

Aunque todavía faltan algunos meses para el Carnaval 2027 , en Jujuy los preparativos ya comenzaron. En la Feria Campesina de las Cuatro Regiones, una artesana de San Salvador de Jujuy ofrece máscaras, capuchas, trajes y diferentes accesorios carnavaleros. Además, reveló cuánto cuesta actualmente un traje completo de diablo, uno de los atuendos más tradicionales de esta celebración.

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Según explicó, los precios de los trajes confeccionados por encargo oscilan entre los $500.000 y $600.000, dependiendo de los detalles y adornos que incluyen.

La artesana detalló que un traje completo de diablo, listo para utilizar durante los festejos de Carnaval, tiene un valor aproximado de entre $500.000 y $600.000.

Los conjuntos incluyen cascabeles, espejos y diferentes elementos decorativos característicos de los tradicionales diablos carnavaleros.

"Con los cascabeles y espejos, todo, están entre 500 y 600" "Con los cascabeles y espejos, todo, están entre 500 y 600"

También aclaró que los trajes de diabla tienen valores similares, ya que requieren un trabajo de confección y ornamentación comparable.

En ambos casos, los atuendos se realizan por encargo debido al tiempo que demanda su elaboración.

Los trajes de Carnaval se confeccionan durante todo el año

Si bien octubre no es uno de los meses tradicionales de mayor demanda de artículos carnavaleros, la artesana aseguró que ya comenzaron a registrarse algunas ventas y pedidos.

"Para nosotros Carnaval es todo el año" "Para nosotros Carnaval es todo el año"

Expresó al explicar que trabaja de manera permanente en la elaboración de los diferentes productos.

La vendedora señaló que participa habitualmente en ferias para mostrar sus creaciones, que incluyen capuchas, máscaras para mujeres y varones, pequeños diablos decorativos y trajes completos.

Sobre las ventas durante esta época, indicó: "De a poquito, pero están saliendo".

Además, explicó que la confección de los disfraces requiere bastante dedicación, especialmente por la cantidad de accesorios y detalles que lleva cada conjunto.

Cuánto cuestan los diablitos y accesorios de Carnaval

Además de los trajes completos, en la Feria Campesina de las Cuatro Regiones también se pueden conseguir artículos decorativos relacionados con el Carnaval.

La artesana compartió algunos de los precios de los productos que elabora:

Diablitos decorativos grandes: $20.000.

Diablitos rojos: $15.000.

Diablitos pequeños: $10.000.

Llaveros artesanales: entre $5.000 y $7.000.

Estos productos forman parte de la oferta que la emprendedora lleva a las diferentes ferias, donde también exhibe capuchas y máscaras tradicionales.

Los preparativos para el Carnaval 2027 ya comenzaron en Jujuy

La elaboración de trajes de diablo es una de las actividades vinculadas con los preparativos del Carnaval en Jujuy, especialmente en las localidades de la Quebrada de Humahuaca, donde esta celebración tiene una fuerte presencia cultural.

Los trajes se destacan por sus colores, espejos, cascabeles y otros adornos, que demandan horas de trabajo artesanal.

A pocos meses de una nueva edición del Carnaval, los precios difundidos por la artesana permiten tener una referencia del presupuesto necesario para quienes buscan adquirir un traje completo.

Por el momento, los valores mencionados corresponden a los productos confeccionados por esta emprendedora y pueden variar según el diseño, los materiales utilizados y la cantidad de detalles solicitados.