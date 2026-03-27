"Traje el carnaval de Jujuy": el jujeño Luciano Farías Gómez conmovió al jurado en Es mi sueño

El talento jujeño volvió a decir presente a nivel nacional. Luciano Farías Gómez se presentó en Es mi sueño, el reality musical que conduce Guido Kaczka, y logró emocionar tanto al jurado como al público con una performance cargada de identidad y una historia personal atravesada por el esfuerzo.

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Desde su ingreso al escenario, el joven dejó en claro de dónde viene. Con un poncho jujeño, cascabeles de los diablos del carnaval y otros elementos simbólicos, explicó que cada detalle tenía un significado especial. “Traje el carnaval de Jujuy”, resumió, marcando el tono de una presentación donde sus raíces estuvieron siempre presentes.

Antes de cantar, Luciano compartió uno de los momentos más íntimos de la noche. Contó que hace un año se instaló en Buenos Aires para perseguir su sueño de hacer música, lejos de su familia. “Es un esfuerzo grandísimo estar lejos de mi mamá, de mi hermana, de mi sobrino”, expresó, visiblemente emocionado, y agregó que poder estar frente a artistas de ese nivel ya representa “un sueño cumplido”.

Su historia conecta con un camino que viene construyendo desde Jujuy, donde comenzó a ganar visibilidad en escenarios locales y eventos importantes, consolidando un estilo propio que mezcla pop con identidad regional.

Embed - TERMINÓ DE CANTAR Y SE QUEBRÓ: Luciano Farías Gómez emocionó a todos y logró su pase al Ópera

Una versión propia que sorprendió

Para su presentación, eligió una canción popular de Los Auténticos Decadentes, pero con una impronta diferente. Su interpretación tuvo un giro personal, con tintes latinos y un enfoque que se alejó de la versión original.

El jurado —integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton— valoró justamente esa autenticidad. Destacaron que Luciano no buscó imitar, sino construir una versión propia, fiel a su estilo. También le marcaron aspectos a mejorar en la puesta en escena, especialmente en la seguridad y el manejo del escenario, pero siempre desde una devolución positiva.

“Sos exactamente lo que cantás”

Uno de los comentarios más fuertes de la noche llegó cuando el jurado resaltó su naturalidad. Señalaron que logra algo difícil para muchos artistas: ser auténtico arriba del escenario.

“Sos exactamente lo que cantás”, fue una de las frases que definió su presentación, destacando que no necesita artificios para conectar con el público.

Luciano Farías Gomez (1)

Un encuentro que empezó en Jujuy y hoy tuvo un broche de oro

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó sobre el final, cuando Luciano recordó un episodio de su infancia que hoy cobra otro significado. Frente al jurado, reveló que años atrás había conocido a Abel Pintos en Jujuy, durante una prueba de sonido.

“Allá por el 2016 fuiste a Jujuy a cantar, a Palpalá”, comenzó relatando, visiblemente movilizado. Y siguió: “yo estaba en esa prueba de sonido, había un chiquitito con un gorro, ese era yo”.

En ese momento, contó, tuvo un breve encuentro con el artista que marcaría su camino: “ahí te conocí, me firmaste el disco y te dije que quería ser cantante y acá estoy”.

La respuesta no tardó en llegar. Abel Pintos, sorprendido y emocionado por la historia, le devolvió: “Acá estamos, amigo. Acá estamos”.