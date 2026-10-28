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28 de octubre de 2026 - 15:11
Jujuy.

Los inicios de la FNE: cuando las mujeres solo podían hacer flores para las carrozas

Rita Torena y Susana Costello recordaron cómo eran las primeras carrozas, las dificultades de las mujeres para participar y la evolución de la FNE

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Los inicios de la FNE: cuando las mujeres solo podían hacer flores para las carrozas

Los inicios de la FNE: cuando las mujeres solo podían hacer flores para las carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) es una de las celebraciones más importantes de Jujuy y forma parte de la identidad cultural de varias generaciones. En el marco de los 75 años de su historia, Rita Torena, profesora, y Susana Costello, actriz, compartieron recuerdos de sus años como carroceras, las primeras ediciones de la celebración y los cambios que experimentó la fiesta con el paso del tiempo.

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Durante la conversación, ambas recordaron cómo se elaboraban las carrozas con materiales sencillos, las dificultades que enfrentaban las estudiantes para participar de determinadas tareas y la colaboración de familias y vecinos para sostener una celebración que, con los años, alcanzó reconocimiento nacional.

Cómo eran las primeras carrozas de la Fiesta de los Estudiantes

Las antiguas carrozas eran muy diferentes de las estructuras que actualmente desfilan durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En aquellos años, los materiales eran más simples y gran parte del trabajo consistía en elaborar flores y adornos de manera artesanal.

Las protagonistas recordaron que el papel crepé era uno de los elementos más utilizados y que los estudiantes dedicaban largas jornadas a preparar las decoraciones.

"Se hacían las carrozas con papel crepé. Era otra época. Ahora salen bellezas, pero en esa época eran muy primitivas" "Se hacían las carrozas con papel crepé. Era otra época. Ahora salen bellezas, pero en esa época eran muy primitivas"

Rita Torena mencionó que comenzó a participar como carrocera en 1969, cuando los estudiantes trabajaban a partir de bosquejos y propuestas que iban desarrollando entre compañeros.

Por aquellos años, según relataron, participaban alrededor de ocho colegios, una cantidad muy inferior a la que actualmente forma parte de la celebración.

Cuando las mujeres no podían realizar todas las tareas de las carrozas

Uno de los recuerdos más importantes de la entrevista estuvo relacionado con las limitaciones que tenían las estudiantes para involucrarse en la construcción de las carrozas.

Rita y Susana contaron que, durante aquella época, algunas actividades estaban reservadas para los varones, mientras que las mujeres se encargaban principalmente de elaborar flores y elementos decorativos.

"No nos dejaban ir. Decían que las carrozas eran para los muchachos, que ahí iban los varones, las chicas no" "No nos dejaban ir. Decían que las carrozas eran para los muchachos, que ahí iban los varones, las chicas no"

En ese contexto, destacaron especialmente la figura de Sergia Sufi, a quien describieron como una de las mujeres que más colaboró para que pudieran participar de los trabajos carroceros.

Sergia acompañaba a las estudiantes, las llevaba y las buscaba, además de ayudarlas a conseguir materiales y recursos para construir las carrozas.

"Le hicimos un homenaje a Sergia Sufi porque ella era como una mamá carrocera. Nos ayudó en todo" "Le hicimos un homenaje a Sergia Sufi porque ella era como una mamá carrocera. Nos ayudó en todo"

Las invitadas señalaron que actualmente la situación es muy diferente, ya que las mujeres participan de todas las etapas de construcción y ocupan puestos de responsabilidad en los equipos.

"Nosotras no podíamos hacer electricidad, por ejemplo, hacíamos flores nada más. Y ahora las chicas hacen todo. Hay jefas de electricidad", destacaron.

Cómo conseguían dinero para construir las carrozas

Otro aspecto que cambió considerablemente fue la organización económica de los proyectos.

En aquellos años, los estudiantes no contaban con las estructuras organizativas actuales y debían recorrer comercios y casas particulares para conseguir colaboraciones.

Las entrevistadas recordaron que Sergia Sufi cumplía un papel fundamental en esa tarea, gracias a sus contactos con diferentes familias y comerciantes.

Los estudiantes preparaban listas de posibles colaboradores y recorrían distintos lugares solicitando aportes para comprar materiales.

"Íbamos a todo el mundo. Preguntábamos con qué podían colaborar y nos daban una platita", recordaron.

También destacaron que, a pesar de las dificultades, existía un fuerte compromiso de los estudiantes y las familias para concretar cada proyecto.

De una fiesta provincial a una celebración nacional

Durante la entrevista, Rita Torena y Susana Costello también repasaron el crecimiento institucional de la celebración.

Recordaron que en 1972 la fiesta adquirió carácter nacional, un paso que consideraron fundamental para su expansión y reconocimiento.

En ese proceso mencionaron la participación del ingeniero Pérez, a quien identificaron como uno de los impulsores de aquella transformación y como docente del Colegio Nacional.

"El mismo hecho de que se haga nacional, eso lo empujamos nosotros" "El mismo hecho de que se haga nacional, eso lo empujamos nosotros"

Para ambas, haber formado parte de los primeros años de la celebración representa un motivo de emoción, especialmente cuando observan las dimensiones que alcanzó actualmente.

La emoción de ver cómo evolucionó la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Las invitadas aseguraron que continúan siguiendo de cerca las actividades de la FNE y que suelen asistir a las exhibiciones de carrozas para observar los trabajos de las nuevas generaciones.

En ese sentido, destacaron no solamente la evolución de los materiales y las técnicas de construcción, sino también la organización de los estudiantes y su capacidad para explicar los proyectos al público.

Recordaron especialmente la experiencia de visitar carrozas provenientes de localidades del interior provincial, donde los propios alumnos detallaban los materiales utilizados y el significado de cada diseño.

"Vos te acercabas a ver las carrozas y ya se acercaba una chica y te decía: '¿Quiere que le explique esto?'. Ha cambiado mucho" "Vos te acercabas a ver las carrozas y ya se acercaba una chica y te decía: '¿Quiere que le explique esto?'. Ha cambiado mucho"

También valoraron que las estudiantes tengan actualmente una participación activa en las distintas áreas de trabajo.

"Lo bueno de ahora es que están organizados, muy bien organizados", destacaron.

"Esta fiesta hay que cuidarla porque es nuestra"

Hacia el final de la conversación, Rita Torena y Susana Costello reflexionaron sobre la importancia de preservar la Fiesta Nacional de los Estudiantes como una de las principales expresiones culturales de Jujuy.

Ambas coincidieron en que es necesario fortalecer su difusión en otras provincias para que más personas conozcan la historia, el trabajo y el compromiso que hay detrás de cada carroza.

Una de las comparaciones que surgió fue con la Fiesta Nacional de la Vendimia de Mendoza, que cuenta con una amplia difusión a nivel nacional.

En ese sentido, consideraron importante que la celebración jujeña alcance una mayor presencia en los medios y espacios culturales del país.

También expresaron la emoción que sienten cada vez que participan de una elección de representantes o recorren las carrozas.

"Yo me siento partícipe de todo esto. Cuando eligen la reina, cuando están ahí, son emociones" "Yo me siento partícipe de todo esto. Cuando eligen la reina, cuando están ahí, son emociones"

Para Rita Torena y Susana Costello, la Fiesta Nacional de los Estudiantes representa mucho más que un acontecimiento anual. Es parte de su juventud, de los vínculos que construyeron y de una historia colectiva que continúa creciendo con cada generación de carroceros.

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