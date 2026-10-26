Canal 4 de Jujuy fue reconocido por su aporte, compromiso y pasión en la FNE

El Teatro Mitre fue sede de la Noche de Gala de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) en su aniversario 75. En esta “Noche de Brillantes”, desde el Ente Autárquico Permanente se reconoció a aquellas personas y empresas quienes, con su compromiso y pasión, forman parte de la historia de la Fiesta.

Bajo el lema “75 años de historia, dejando huella en la Fiesta Nacional de los Estudiantes” se reconoció el aporte profesional y de vida de muchos jujeños por esta Fiesta que está calada en el corazón de toda la provincia.

En este sentido, Canal 4 de Jujuy fue reconocido por el trabajo y el acompañamiento a tantas generaciones ; llevando las imágenes de los desfiles, de todas las Elecciones de Representantes y cada una de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes a todos los jujeños y al mundo a través de las nuevas plataformas.

Durante las transmisiones de las diferentes actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Canal 4 invitó a conductores de gran trascendencia a nivel nacional que fueron parte de la FNE quienes dejaron imágenes y posteos de la Fiesta en redes sociales que llegaron a todo el país.

La Gerente de Contenidos de Canal 4, Lic. Julieta Pose, recibió la distinción y dijo que “para nosotros la FNE significa estar más cerca de los jujeños”, y agregó que “la Fiesta de los Estudiantes es parte de nuestra cultura”.

“Este año estamos celebrando 40 años y desde el primer día venimos participando de la FNE, desde las Elecciones de Representantes en los Colegios como todas las Elecciones provinciales y Nacionales y todos los desfiles de carrozas”, sostuvo Pose.

“Es un orgullo poder recibir esta distinción para el Canal, es un reconocimiento al esfuerzo enorme que se hace todos los años para poder acompañar de la mejor manera a la Fiesta que, como lo dije, forma parte de nuestra cultura y es muy importante para todos los jujeños”, afirmó.

En ese sentido Julieta Pose dijo que los jujeños tenemos siempre algún recuerdo de la FNE, “todos los años pasan cosas diferentes, con el Canal hemos cubierto Elecciones en Humahuaca, San Pedro, El Carmen y Palpalá; recorrimos toda la provincia cubriendo la Fiesta”, y recordó además las coberturas de las elecciones de los colegios, más de 60 por año, y los diferentes desfiles de carrozas que, en muchas oportunidades, se realizaron también en otras localidades de la provincia.

“Canal 4 es un gran protagonista de la Fiesta Nacional de los Estudiantes”, dijo emocionada la Gerente de Contenidos y sostuvo que “es un orgullo poder acompañar a todos los jujeños, a los estudiantes, a las Reinas y a todos los que fueron parte durante estos años”.

Sumar tecnología a la FNE

Julieta Pose también hizo referencia como, año a año, Canal 4 acompañó el crecimiento de la Fiesta, “es un desafío poner toda la tecnología y nuestro equipo técnico para darle a los jujeños lo mejor”.

“Para nosotros transmitir la Fiesta de los Estudiantes es también innovar y apostar, año a año, un poco más. Es mostrar cosas diferentes desde la imagen, la técnica y desde la conducción; mostrar un contenido nuevo que ha sido tomado, en varias oportunidades, por diferentes medios nacionales”, agregó.

Julieta Pose sostuvo que “le ponemos garra, pasión e inversión; le queremos poner siempre lo mejor a la Fiesta”.

Por último la Licenciada reconoció a todo el equipo de Canal 4, “los conductores son la cara visible pero atrás de la cámara, y me incluyo, somos un equipo gigante – camarógrafos, sonidistas, técnicos, director de cámara, los chicos que hacen redes sociales, los que están en la redacción de TodoJujuy.com y todas las plataformas digitales. Somos un equipo gigante del cual nos sentimos muy orgullosos”.

“Siempre tratamos de mejorar, de dar lo mejor cada año y creo que eso se nota y para nosotros es un orgullo poder hacerlo”, finalizó.