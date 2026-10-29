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29 de octubre de 2026 - 12:12
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Tévez prepara su despedida en Boca con Messi y Riquelme confirmados: ¿ Y Cristiano Ronaldo?

El Apache tendrá su partido homenaje el 20 de diciembre en la Bombonera, junto a grandes figuras que marcaron su carrera. Todos los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carlos Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán en su partido despedida.

Carlos Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán en su partido despedida.

Carlos Tévez brindó precisiones sobre el encuentro con el que se despedirá del fútbol en la Bombonera y confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme participarán del homenaje. La cita tendrá lugar el 20 de diciembre y reunirá, además, a sus “mejores amigos” y a destacadas figuras que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria profesional.

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Durante una charla con Rio Ferdinand, quien fue su compañero en el Manchester United, el Apache aseguró que “Messi va a jugar y Riquelme también”. En la misma entrevista, el exdefensor inglés confirmó que será parte de la despedida.

Aunque por el momento no se difundió una nómima oficial de invitados, se espera que varias estrellas del fútbol viajen a la Argentina para asistir al homenaje. Entre los posibles asistentes figuran los arqueros Gianluigi Buffon, con quien Tévez coincidió en la Juventus, y el neerlandés Edwin van der Sar, quien también pasó por el Manchester United.

Entre los invitados que podrían sumarse al homenaje también aparecen el chileno Arturo Vidal y el francés Patrice Evra, a quien Tévez considera uno de los grandes amigos que le dejó el fútbol. A su vez, circulan versiones sobre una posible participación de Wayne Rooney y Paul Scholes, dos históricos del Manchester United que fueron compañeros del Apache en el club inglés.

Qué pasará con Cristiano Ronaldo

El vínculo entre Carlos Tévez y Cristiano Ronaldo siempre estuvo marcado por una gran relación y admiración mutua, por lo que existe la posibilidad de que el astro portugués visite la Argentina por primera vez.

En una oportunidad anterior, cuando le preguntaron por la chance de que el delantero asistiera a su homenaje, el Apache dejó en claro que quiere contar con él. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, respondió entre risas durante una transmisión del streaming Olga, al remarcar que su presencia sería indispensable en el encuentro que marcará el cierre de su trayectoria como futbolista.

El calendario de Cristiano Ronaldo le dejaría margen para asistir a la Bombonera el 20 de diciembre, ya que cerrará sus compromisos con el Al Nassr el día 14. Después de esa fecha, el conjunto de Arabia Saudita no tendrá actividad oficial hasta febrero de 2027, cuando retomará la competencia en la Liga de Campeones de Asia.

Los argentinos que podrían sumarse al partido despedida de Tevez

La lista de antiguos compañeros y figuras del fútbol que podrían participar del encuentro homenaje a Carlos Tévez es extensa. Aunque todavía no se anunció quiénes estarán presentes, entre los posibles invitados aparecen referentes históricos de Boca, como Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri, además de varios jugadores que coincidieron con el Apache en la Selección argentina.

Dentro de ese grupo sobresalen Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.

Por otra parte, también existe la posibilidad de que dos reconocidos simpatizantes xeneizes, Franco Colapinto y Juan Martín del Potro, se sumen a la jornada y compartan el campo de juego con las estrellas invitadas.

Cuándo será la despedida de Carlos Tevez

Aunque Carlos Tévez anunció su retiro en junio de 2022, cuando tenía 38 años, recién ahora logró concretar un partido homenaje a la altura de su trayectoria. A comienzos de octubre se presentó oficialmente el evento bajo el lema “Adiós Apache”, acompañado por la frase “de alcanzapelotas a leyenda”. El encuentro se disputará el domingo 20 de diciembre y podrá verse por televisión a través de ESPN.

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