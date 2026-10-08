La despedida de Carlos Tevez ya tiene escenario y dos invitados de lujo: todos los detalles

El homenaje de despedida de Carlos Tevez finalmente tomará forma y tendrá como escenario un lugar especialmente significativo para el exfutbolista. La intención de cerrar definitivamente su etapa como jugador profesional, presente desde que dejó la actividad en 2022, se concretará hacia fin de año en la Bombonera .

El Apache ya se puso en contacto con Juan Román Riquelme , quien autorizó el uso del estadio de Boca Juniors una vez que concluya el calendario de competencias de esta temporada. Infobae pudo conocer detalles exclusivos del evento que marcará el cierre de la carrera profesional de Tevez.

Si bien todavía no se estableció el día exacto en que se realizará el partido de despedida, el evento promete ser mucho más que un simple encuentro informal entre amigos. La celebración reunirá a figuras que compartieron equipos con Tevez en Boca, la Selección Argentina y distintos clubes del exterior , y la intención es que se lleve a cabo antes de Navidad .

La definición del calendario dependerá, en buena medida, de la agenda del conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena , que actualmente disputa tres competencias : el Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana. Debido a este escenario, la temporada del equipo podría extenderse hasta los primeros días o incluso mediados de diciembre .

En este contexto, el domingo 20 de diciembre aparece como una de las fechas posibles para concretar la celebración de Carlitos. La elección estaría relacionada con que el sábado 19 se jugará en Córdoba el último encuentro oficial de la temporada en Argentina, correspondiente al Trofeo de Campeones. En caso de quedarse con el Clausura, Boca disputaría esa definición frente a Belgrano.

Antes de llegar a ese momento, el conjunto comandado por el Vasco buscará alcanzar otros objetivos. Uno de ellos será la Copa Argentina, cuya final está prevista en principio para el miércoles 2 de diciembre, aunque la fecha todavía no fue confirmada por la organización.

Para acceder a esa instancia, Boca primero deberá superar a Banfield en las semifinales. Al mismo tiempo, el equipo mantiene su recorrido en la Copa Sudamericana, donde la próxima semana comenzará las semifinales ante Vasco da Gama, con el primer partido programado en la Ribera. La definición del certamen, en tanto, está pautada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Messi y Cristiano, los invitados más especiales

Tal como había expresado anteriormente en alguna entrevista, Tevez buscaba mantener su partido de despedida lo más alejado posible del proceso electoral de Boca, con la intención de evitar cualquier interpretación o especulación vinculada con su figura. Esto cobra especial relevancia ante las versiones que indican que sectores de la oposición podrían intentar convencerlo para que se involucre en la vida política del club hacia fines de 2027.

Uno de los principales atractivos de la jornada podría estar dado por un encuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de las grandes figuras del fútbol mundial que coincidieron con Tevez en diferentes etapas de su carrera. Ambos serían invitados especialmente por el propio Apache para formar parte de la celebración.

La intención de Tevez es que los dos astros sean parte de la celebración e incluso existe la posibilidad de que compartan el ataque del combinado del resto del mundo que se mediría con el Boca campeón del mundo de 2003, dirigido en aquel entonces por Carlos Bianchi y vencedor del Milan en la definición por penales de la Copa Intercontinental.

De concretarse, sería un acontecimiento inédito, teniendo en cuenta la particular historia de los cruces entre ambos futbolistas. Además de los recordados clásicos que disputaron durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid, Messi y Cristiano Ronaldo apenas se enfrentaron en dos oportunidades con sus selecciones: una victoria de Argentina por 2-1 en un amistoso jugado en Ginebra y un triunfo de la selección argentina por 1-0 en otro encuentro de exhibición disputado en Inglaterra en 2014.

El antecedente que une a Messi y Ronaldo con el Apache

A comienzos de 2023, poco tiempo después de que el capitán argentino conquistara el Mundial de Qatar, Messi y Cristiano volvieron a verse las caras en Arabia Saudita por la Riyad Season. En aquella oportunidad, el París Saint-Germain, que tenía al rosarino entre sus filas, se impuso por 5-4 ante un seleccionado de figuras de Al-Nassr y Al-Hilal, los dos principales clubes del fútbol saudí, que tuvo a Ronaldo como una de sus principales referencias.

Si finalmente ambos aceptan la invitación, el evento organizado por Tevez marcará un momento inédito, ya que será la primera ocasión en la que Messi y Cristiano Ronaldo integren un mismo equipo. El Apache compartió durante varios años la selección argentina con el rosarino: coincidieron desde el debut de Messi en 2005 y permanecieron juntos en el plantel hasta algunos encuentros correspondientes al ciclo de Gerardo “Tata” Martino, posterior al Mundial de Brasil 2014.

Tevez también tuvo la posibilidad de compartir cancha con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, durante el período en el que ambos defendieron la camiseta del conjunto inglés entre 2007 y 2009. Tiempo atrás, el propio Apache había anticipado su intención de contar con el portugués para su despedida: “A Cristiano lo voy a buscar yo”, afirmó.

En este escenario, un factor que podría facilitar la presencia de ambos es que Messi recientemente dejó la Selección Argentina, por lo que su calendario estará concentrado exclusivamente en los compromisos con Inter Miami, equipo que busca llegar a la definición de la MLS, prevista para el 18 de diciembre.

Por el lado de Cristiano Ronaldo, el portugués atraviesa un momento de tensión con su selección y tendrá su último compromiso del año con Al Nassr el 14 de diciembre. Después de esa fecha, no volverá a disputar partidos oficiales con el conjunto saudí hasta febrero de 2027, cuando retome su participación en la Liga de Campeones de Asia.

Las figuras de Boca que podrían reencontrarse

En representación de Boca, la celebración contará con la presencia esperada de varias figuras históricas del club. Entre los nombres que podrían formar parte aparecen Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, el Pato Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, el Flaco Schiavi, Nicolás Burdisso, Carlos Bianchi y, por supuesto, Juan Román Riquelme, quien también recibirá una invitación para participar del evento.

La lista de invitados también podría incluir a ex futbolistas que coincidieron con Tevez durante sus diferentes etapas en Boca, entre ellos Wanchope Ábila, Daniel Osvaldo, el italiano Daniele De Rossi y el colombiano Edwin Cardona, además de otros nombres que formaron parte del plantel. A su vez, no se descarta una invitación especial para Leandro Paredes, actual capitán xeneize, pese a que el mediocampista no llegó a ser compañero del Apache.

La celebración podría extenderse también a deportistas argentinos de otras disciplinas vinculados con Boca. Entre las posibles presencias aparecen el extenista Juan Martín del Potro y el piloto Franco Colapinto, con quien Tevez tuvo la oportunidad de conocerse personalmente hace algunos meses.

Los campeones y excompañeros que Tevez quiere reunir

Aunque todavía resta completar la nómina de invitados, entre los antiguos compañeros de Tevez en la Selección Argentina aparecen varios nombres de peso. La lista incluye al Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y el Pocho Lavezzi, entre otros futbolistas que compartieron plantel con el Apache.

A lo largo de su trayectoria internacional, Tevez también construyó fuertes vínculos con reconocidas figuras del fútbol mundial. Entre ellas se encuentran los italianos Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo y Giorgio Chiellini; los franceses Patrice Evra y Paul Pogba; el neerlandés Edwin van der Sar; el surcoreano Park Ji-Sung; y los ingleses Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney.

Tevez mantiene el vínculo con muchas de estas figuras a través de partidos de leyendas que se organizan periódicamente en distintos puntos de Europa. Incluso, el exdelantero imagina la posibilidad de trasladar ese espíritu a su lugar de origen, Fuerte Apache, donde podría organizar un encuentro informal y convertir la celebración en una jornada extendida durante todo un fin de semana en Argentina.

El homenaje que irá más allá del fútbol

Entre las ausencias que tendrán un peso especial se encuentran Diego Armando Maradona y Segundo, el padre de Carlitos. Ambos habrían ocupado un lugar privilegiado en un evento de semejantes dimensiones, pero estarán presentes de otra manera: Tevez los recordará especialmente durante su despedida.

La señal oficial del evento estará en manos de ESPN, medio en el que Tevez se desempeñó como comentarista durante el último Mundial.

Desde la organización remarcaron que la propuesta irá mucho más allá de un encuentro de fútbol tradicional. El partido, que en principio tendría una duración menor a los habituales dos tiempos de 45 minutos, será acompañado por distintos espectáculos musicales en vivo, con la participación de algunas de las bandas preferidas de Carlitos. La intención es que quienes concurran a la Bombonera puedan disfrutar de una jornada completa de entretenimiento.

Aunque todavía no se confirmó oficialmente la lista de artistas, entre los nombres que suenan para participar de la celebración aparecen La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

Bajo el lema “De alcanza pelotas a leyenda”, el homenaje con el que Carlos Tevez cerrará formalmente su carrera continúa tomando forma. Durante las próximas semanas se espera que se revelen nuevos detalles sobre una celebración prevista para fin de año que buscará estar a la altura de la trayectoria del Apache.