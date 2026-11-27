Franco Colapinto finalizó en el puesto 15° durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 , luego de haber conseguido la 12° posición en el primer entrenamiento del viernes.

Además, el argentino protagonizó un incidente con Carlos Sainz que generó cuestionamientos por parte del piloto español. La jornada también estuvo marcada por el abandono de Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, y el dominio de Mercedes en el Circuito Internacional de Lusail.

El piloto argentino comenzó la actividad del viernes con un 12° puesto en la primera sesión de entrenamientos, mientras que Gasly terminó décimo, con una diferencia de 0,535 segundos a su favor.

En la segunda práctica, Colapinto retrocedió hasta la 15° posición . Por su parte, el francés sufrió un despiste cuando restaban 20 minutos para finalizar la actividad y no pudo regresar a la pista.

El más rápido de la jornada fue Kimi Antonelli, quien registró un tiempo de 1m23s077 con su Mercedes. Detrás se ubicaron su compañero George Russell, a 0,127 segundos, y Lando Norris, a 0,445 segundos. La segunda sesión fue interrumpida en dos oportunidades con bandera roja: primero para limpiar la pista y posteriormente por el incidente de Gasly.

Carlos Sainz apuntó contra Franco Colapinto tras un toque en pista

Uno de los momentos más tensos del viernes se produjo cuando Franco Colapinto y Carlos Sainz tuvieron un toque de ruedas durante los entrenamientos en Lusail. Tras el incidente, el piloto de Williams manifestó su malestar por la actitud del argentino y aseguró que ya habían protagonizado situaciones similares.

“Ya van un par de viernes en los que Franco se comporta de forma un poco complicada conmigo. No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo; supongo que es cosa de la juventud”, expresó el español. Además, Sainz dejó abierta la posibilidad de mantener una conversación con el argentino: “Puede ser que tenga que hablar con él”.

Franco Colapinto terminó 15° en Qatar

El español terminó 16° en la segunda práctica libre, inmediatamente detrás de Colapinto. Pese a los inconvenientes, destacó que el rendimiento de Williams fue ligeramente superior al esperado. “Esperaba estar entre el 17.º y el 19.º puesto y al final estamos más bien en la 14.ª o 15.ª posición, lo cual es algo mejor de lo previsto”, señaló.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El Circuito Internacional de Lusail está ubicado en las afueras de Doha, capital de Qatar, y fue construido originalmente para recibir competencias de motociclismo. En 2004 recibió por primera vez al MotoGP, mientras que la Fórmula 1 desembarcó en 2021. Desde 2023, el trazado forma parte de un acuerdo de diez años para albergar a la máxima categoría del automovilismo mundial. Tras completar los primeros entrenamientos, Franco Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine de cara a la clasificación y la carrera del fin de semana.