Franco Colapinto - El posteo de Alpine (Fuente: X)

Franco Colapinto terminó en el puesto 12 de la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 , disputada este viernes 27 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail. El piloto argentino registró un tiempo de 1:25.409 y quedó a dos posiciones de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli, vigente campeón de la categoría, fue el más rápido de la sesión, seguido por George Russell e Isack Hadjar.

El argentino completó 28 vueltas durante la primera sesión de entrenamientos y trabajó con neumáticos medios y blandos para evaluar el rendimiento de su monoplaza. Durante el tramo final consiguió mejorar sus registros en los tres sectores del circuito tras cambiar el compuesto de neumáticos.

Colapinto quedó a 2,192 segundos del líder de la sesión y a 0,535 segundos de Gasly, quien finalizó décimo con un registro de 1:24.874. Los primeros entrenamientos dejaron a Mercedes al frente de la clasificación, mientras Alpine ubicó a sus dos pilotos cerca de los diez mejores tiempos.

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El argentino llegó a Qatar con 35 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos, luego de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, donde igualó su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.

En aquella competencia, Gasly terminó quinto y Alpine consiguió sumar 18 unidades entre sus dos pilotos, su mejor resultado conjunto de la temporada.

A falta de dos carreras para finalizar el campeonato, la escudería francesa se encuentra a 27 puntos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Para Colapinto será su tercera experiencia en Qatar, circuito en el que todavía no consiguió sumar puntos:

2024: abandonó cuando competía para Williams.

2025: terminó en el puesto 14 con Alpine.

2026: buscará ingresar por primera vez en la zona de puntuación en Lusail.

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La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, mientras que el sábado se determinarán las posiciones de largada para la carrera principal.

Viernes 27 de noviembre:

10:30: primera práctica libre (finalizada).

14:00: segunda práctica libre.

Sábado 28 de noviembre:

11:30: tercera práctica libre.

15:00: clasificación.

Domingo 29 de noviembre:

- 13:00: Gran Premio de Qatar (57 vueltas).

Todos los horarios corresponden a la Argentina.