Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino igualó su mejor resultado histórico en la categoría, conseguido anteriormente en Canadá, y volvió a sumar importantes puntos para Alpine.
El neerlandés Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio. Por su parte, Pierre Gasly terminó quinto y redondeó una gran jornada para la escudería francesa.
Franco Colapinto y una brillante actuación en Las Vegas
El argentino largó desde la octava posición tras un inconveniente mecánico de Liam Lawson, que debió comenzar la competencia desde boxes. En los primeros metros, Colapinto superó a Pierre Gasly y Andrea Kimi Antonelli.
Pese a sufrir dificultades por el sobrecalentamiento de sus neumáticos, logró recuperarse y protagonizó una de las mejores maniobras de la jornada al adelantar a los dos pilotos de McLaren en un solo movimiento.
Franco Colapinto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó sexto el Gran Premio de Las Vegas
Con el correr de las vueltas, el argentino mantuvo un ritmo competitivo, aprovechó los errores de sus rivales y cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición.
“Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre y era mucho más competitivo”, explicó Colapinto tras la carrera.
Además, destacó el rendimiento de Alpine: “Es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros”.
Con el quinto puesto de Gasly y el sexto del argentino, la escudería francesa cosechó 18 puntos en Las Vegas.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
La temporada 2026 ingresará en su etapa final con dos competencias en Medio Oriente:
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Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre. La carrera será el domingo a las 13 horas de Argentina.
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Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre. La última carrera del campeonato comenzará a las 10 horas de Argentina.
La Fórmula 1 ratificó la realización de ambas competencias tras recibir garantías de seguridad ante el conflicto bélico en la región.
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