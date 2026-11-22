Franco Colapinto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó sexto el Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino igualó su mejor resultado histórico en la categoría , conseguido anteriormente en Canadá, y volvió a sumar importantes puntos para Alpine.

Espectáculos. Crecen los rumores de reconciliación entre Maia Reficco y Franco Colapinto

El neerlandés Max Verstappen se quedó con la victoria , mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio. Por su parte, Pierre Gasly terminó quinto y redondeó una gran jornada para la escudería francesa.

El argentino largó desde la octava posición tras un inconveniente mecánico de Liam Lawson , que debió comenzar la competencia desde boxes. En los primeros metros, Colapinto superó a Pierre Gasly y Andrea Kimi Antonelli.

Pese a sufrir dificultades por el sobrecalentamiento de sus neumáticos, logró recuperarse y protagonizó una de las mejores maniobras de la jornada al adelantar a los dos pilotos de McLaren en un solo movimiento.

Franco Colapinto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó sexto el Gran Premio de Las Vegas

Con el correr de las vueltas, el argentino mantuvo un ritmo competitivo, aprovechó los errores de sus rivales y cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición.

“Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre y era mucho más competitivo”, explicó Colapinto tras la carrera.

Además, destacó el rendimiento de Alpine: “Es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros”.

Con el quinto puesto de Gasly y el sexto del argentino, la escudería francesa cosechó 18 puntos en Las Vegas.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La temporada 2026 ingresará en su etapa final con dos competencias en Medio Oriente:

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre. La carrera será el domingo a las 13 horas de Argentina.

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre. La última carrera del campeonato comenzará a las 10 horas de Argentina.

La Fórmula 1 ratificó la realización de ambas competencias tras recibir garantías de seguridad ante el conflicto bélico en la región.