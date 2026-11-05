Crecen los rumores de reconciliación entre Maia Reficco y Franco Colapinto. 

Maia Reficco y Franco Colapinto volvieron a estar bajo la lupa luego de que se viralizaran imágenes de su reencuentro, un episodio que alimentó las versiones sobre una posible reconciliación. Los detalles, en la nota.

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La aparición de Maia Reficco en Aeroparque , con destino a San Pablo, reavivó los rumores de reconciliación con Franco Colapinto , que este fin de semana competirá en el Gran Premio de Brasil.

En Puro Show, Pochi reveló que Reficco intentó mantener su viaje en reserva y pasar inadvertida, aunque fue reconocida por algunos pasajeros que la fotografiaron en Aeroparque antes de embarcar.

Su llegada a Brasil coincidió con la presencia de Colapinto , quien ya se prepara para competir en el Gran Premio , y reavivó las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad.

El vínculo entre Colapinto y Reficco tuvo varias idas y vueltas. Tras ponerle fin a su relación, la pareja volvió a acercarse en octubre e intentó recomponer el noviazgo, pero tiempo después volvió a distanciarse.

Sin embargo, mantuvieron el contacto en las redes sociales y nunca dejaron de seguirse, tal como contaron en eltrece.

Las exigencias de sus respectivas carreras también habrían influido en la relación. Mientras Colapinto afronta compromisos en el automovilismo internacional, Reficco continúa creciendo en el mundo de la actuación y la música.

La distancia y las agendas cargadas representaron un desafío para sostener el vínculo, pese a que ambos siempre mantuvieron gestos de cariño en público. Actualmente, ella promociona su nuevo tema musical y él se encuentra enfocado en su futuro deportivo.

El entorno entre Colapinto y Reficco

El vínculo entre ambos también estuvo rodeado de versiones y rumores. Entre ellos, trascendieron comentarios sobre la intervención de familiares, luego de que el hermano de Maia publicara algunas imágenes polémicas.

Además, circularon especulaciones sobre una posible preocupación de la escudería de Colapinto por la exposición mediática del piloto y las situaciones que pudieran generar repercusiones.

Durante el programa Puro Show también hicieron referencia a la exposición que tienen las parejas de los pilotos en la Fórmula 1. Las marcas suelen prestar atención a sus acompañantes y aprovechar su presencia en los eventos para generar repercusión.

Por eso, la aparición de Reficco en Brasil volvió a poner el foco sobre su vínculo con Colapinto y reavivó las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad.