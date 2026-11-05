La actriz Cynthia Erivo se suma a 'Snoop Dogg' y tendrá un papel clave en la historia de Tupac.

La actriz Cynthia Erivo se sumó al reparto de Snoop , la película biográfica que Universal Pictures prepara sobre la vida del rapero Snoop Dogg . Su participación también permitirá abordar un capítulo de la trayectoria de otra personalidad clave del hip-hop: Tupac Shakur .

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Erivo interpretará a Afeni Shakur , madre del artista fallecido y activista, cuya historia está relacionada con uno de los aspectos más íntimos de la vida de su hijo. La incorporación de Erivo al proyecto fue anunciada en primicia por The Hollywood Reporter el 4 de noviembre . La intérprete, que obtuvo distinciones Tony, Grammy y Emmy , también suma tres candidaturas a los premios Oscar .

Afeni Shakur formó parte del Partido Pantera Negra y tuvo una influencia determinante en la vida de Tupac . Pese a que el vínculo entre ambos atravesó momentos difíciles, las experiencias que compartieron en el ámbito familiar sirvieron de inspiración para “Dear Mama” , la composición que el rapero lanzó en 1995 para rendirle tributo a su madre. La canción integró el disco Me Against the World y llegó al noveno lugar del ranking Billboard Hot 100 .

El papel de Snoop Dogg , cuyo nombre de nacimiento es Calvin Broadus Jr. , estará a cargo de Jonathan Daviss , actor que ganó reconocimiento por su participación en la serie de Netflix Outer Banks . El rapero comenzó su carrera en la década de 1990 en Long Beach, California , y con el paso de los años se consolidó como uno de los referentes más emblemáticos de la música hip-hop.

En tanto, Camron Jones encarnará a Tupac Shakur, mientras que Myles Bullock tendrá a su cargo la interpretación de Dr. Dre, otro de los nombres destacados del género. La nómina de actores se completa con Lauren London, Algee Smith, Tre Hale, Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne, Jonica Booth y SwayvoTwain.

La dirección del largometraje estará en manos de Craig Brewer, responsable de películas como Hustle & Flow y colaborador reciente de Universal Pictures en Song Sung Blue. Además de ponerse al frente del rodaje, el cineasta trabajó en la última adaptación del libreto, que tuvo como punto de partida una primera versión elaborada por Joe Robert Cole, autor del guion de Black Panther.

El proyecto cuenta con la participación del propio Snoop Dogg junto a Brian Grazer, reconocido por su trabajo como productor de 8 Mile, y Allan Mandelbaum, ambos integrantes de Imagine Entertainment. A ellos se suma Sara Ramaker, quien está al frente de Death Row Pictures. De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, la banda sonora incluirá temas pertenecientes al amplio repertorio musical del artista.

Las tareas de filmación se pusieron en marcha en septiembre de 2026 y continúan actualmente en distintas locaciones del sur de California. Por su parte, IGN informó que el estreno en las salas de cine está previsto para el 6 de agosto de 2027.

Cynthia Erivo amplía su trayectoria cinematográfica

La llegada de Cynthia Erivo a esta producción se produce luego de un período de gran exposición internacional gracias a su interpretación de Elphaba en las dos entregas de Wicked, realizadas por Universal Pictures. Su actuación en el primer filme le permitió obtener candidaturas a los premios Oscar, BAFTA, Globo de Oro, SAG y Critics’ Choice.

Por otro lado, la actriz encabeza el elenco de la versión para cine de Prima Facie, adaptación de la reconocida obra teatral de Broadway. Erivo también participó como productora ejecutiva del proyecto a través de su compañía, Edith’s Daughter. La película se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026.

Entre sus próximos trabajos también se encuentra Children of Blood and Bone, un filme fantástico desarrollado por Paramount Pictures que tiene previsto llegar a las salas el 15 de enero de 2027. Además, Erivo asumirá el papel de la reconocida artista sudafricana Miriam Makeba en The Road Home, una película que contará con la dirección de Bill Condon.