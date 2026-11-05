Axel rompió el silencio tras quedar afuera del show para el Papa en Córdoba

Axel acusó a su exvestuarista por la cancelación de su show para el Papa León XIV en Córdoba.

El cantante Axel contó este miércoles que había sido seleccionado para presentarse ante el papa León XIV durante su paso por Córdoba , aunque finalmente quedó fuera de la programación luego de que las denuncias públicas realizadas por una exempleada de vestuario tuvieran una amplia repercusión en los medios.

El artista se refirió al episodio durante una entrevista con colegas de La Voz En Vivo. Allí brindó por primera vez detalles sobre lo ocurrido y adelantó que recurrirá a la Justicia .

Axel explicó que, apenas recibió la propuesta, manifestó su preferencia por realizar el espectáculo en Córdoba , la provincia en la que vive desde hace 11 años, en la región de Traslasierra . “Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba . Me encanta Buenos Aires , pero yo quería cantar en Córdoba para él ”, expresó al recordar cómo tomó la decisión.

AXEL ASEGURÓ QUE FUE BAJADO DE LA FIESTA AL PAPA POR LAS ACUSACIONES DE UNA VESTUARISTAEl cantante Axel reveló públicamente este miércoles que había sido convocado para actuar ante el papa León XIV durante su visita a Córdoba, pero que la producción del evento decidió desafectarlo tras la repercusión mediática de las acusaciones de una exvestuarista que lo señaló en televisión. La confirmación llegó durante una entrevista en La Voz En Vivo, donde el músico habló del tema por primera vez con detalle y anunció que iniciará acciones judiciales. Recordemos que Griselda presentó una demanda civil vinculada con honorarios y cuestiones laborales, y también relató una situación durante una prueba de vestuario que, según afirmó, le generó incomodidad.

El recital iba a desarrollarse el próximo 10 de noviembre en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones ( Fadea ), como parte de la visita apostólica que el pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 . La agenda tendrá como uno de sus principales acontecimientos una misa multitudinaria .

No obstante, la presentación quedó sin efecto luego de que Griselda Pelozo, exempleada del área de vestuario del músico, hiciera públicas sus acusaciones en un programa televisivo de alcance nacional.

La mujer inició un reclamo por la vía civil relacionado con el cobro de honorarios y otros aspectos de la relación laboral. Además, describió un episodio ocurrido durante una prueba de vestuario que, de acuerdo con su versión, le provocó una situación incómoda.

Los detalles de la denuncia a Axel

El caso salió a la luz en LAM, el ciclo de América TV, y rápidamente adquirió una fuerte repercusión en distintos medios de comunicación, hasta impactar en la participación de Axel en el acto previsto para recibir al pontífice.

Durante la conversación, el cantante manifestó su malestar por las acusaciones que se hicieron públicas: “Una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier persona diciendo cualquier barrabasada sin verdad ni fundamento. Eso me lastimó”, sostuvo.

Según relató, la exposición que alcanzó el caso influyó directamente en la determinación de los responsables del evento, que resolvieron excluirlo de la programación. “La gente que estaba a punto de confirmar dijo ‘che, no podemos’. Yo quería estar igual, era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, agregó.

El cantante explicó que participar de ese encuentro tenía un significado especial para él. A la importancia sentimental que representa Córdoba, la provincia que eligió como lugar de residencia, se sumaba su cercanía con Perú, un país que el papa León XIV conoce de cerca y que Axel visita habitualmente por motivos laborales. En ese sentido, aseguró que siente un profundo cariño por ese territorio.

“Yo entiendo la decisión de la organización. La sociedad está muy frágil, muy de cristal. Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”, expresó. De esta manera, manifestó su pesar por haber quedado afuera del evento, aunque también dejó en claro que acepta la postura de los responsables.

Axel y su participación en ceremonias de la Iglesia Católica

Axel ya había participado en importantes ceremonias vinculadas con la Iglesia católica. En dos ediciones de las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas en Río de Janeiro y Panamá, tuvo la oportunidad de actuar frente al papa Francisco e interpretar temas de su repertorio como “Celebra la vida” y “Somos uno”.

A esa trayectoria se suma una presentación que realizó en el Vaticano durante 2017. Por ese motivo, la posibilidad de volver a cantar en una ceremonia papal, esta vez en Córdoba, representaba una ocasión particularmente significativa para el músico. Sin embargo, la repercusión pública de las denuncias impidió que pudiera concretar esa participación.

El músico adelantó que no dará por terminado el tema y que recurrirá a los tribunales para responder a las acusaciones. “La voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si nada, porque yo estoy 100% con la verdad. Tengo 27 años de camino con la música y la gente sabe quién soy”, afirmó.

Además, precisó que evaluará presentar reclamos por calumnias e injurias, lucro cesante y daños y perjuicios. “Salvo que se retracte, la voy a contrademandar. Si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios”, concluyó.

A pesar de la decepción por haber quedado afuera del encuentro papal, Axel continúa enfocado en sus próximos compromisos.

El sábado 7 de noviembre ofrecerá el último recital de su recorrido por el país con el “Así Vivir Tour”, en Quality Espacio, Córdoba. El espectáculo será una oportunidad para volver a encontrarse con sus seguidores de esa provincia, antes de iniciar las sesiones de grabación de su nuevo álbum.