Big Little Lies prepara su regreso con Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern.

El regreso de Big Little Lies comienza a tomar forma. La ficción de HBO encabezada por Nicole Kidman , Reese Witherspoon y Laura Dern concretó esta semana una primera jornada de filmación correspondiente a su esperada tercera entrega . Sin embargo, el inicio formal de las grabaciones está previsto recién para el próximo año.

Esta primera instancia de trabajo se desarrolló el jueves en The Ranch Lot de Warner Bros. Studios Burbank . De acuerdo con la información publicada por Variety , estuvo presente Merrin Dungey , quien desde el debut de la producción, en 2017, da vida a la detective Adrienne Quinlan .

La filmación realizada esta semana no significó que la producción de la nueva temporada hubiera comenzado oficialmente .

En realidad, se grabó una única secuencia con el objetivo de conservar el beneficio impositivo que California ya le había concedido a la serie para esta entrega.

Las disposiciones establecen que las grabaciones principales deben ponerse en marcha en un plazo máximo de 180 días corridos desde la emisión de la Carta de Asignación Condicional. Ese período se extiende a 240 días cuando el presupuesto destinado a gastos elegibles supera los 100 millones de dólares. No trascendió en qué fecha Big Little Lies obtuvo dicha autorización.

Ninguna de las actrices que encabezan la ficción participó de esta breve instancia de grabación. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz no formaron parte de la jornada, que estuvo dedicada exclusivamente a registrar una escena vinculada con el personaje interpretado por Dungey.

La filmación de los episodios correspondientes a la tercera temporada recién se pondrá en marcha en 2027, aunque todavía no se estableció un día concreto para el comienzo. Por el momento, HBO tampoco comunicó oficialmente la reanudación del proyecto y prefirió no brindar declaraciones sobre el tema.

Uno de los mayores desafíos para concretar el proyecto es encontrar fechas compatibles entre las numerosas obligaciones laborales de un reparto integrado por algunas de las intérpretes con mayor demanda en la industria cinematográfica. De hecho, el presidente de HBO, Casey Bloys, había considerado que realizar una tercera entrega era “poco realista”, debido a las dificultades para conciliar los compromisos de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern y Meryl Streep.

Por qué la producción completa se demora

Por ahora, tampoco se definió quién estará a cargo de la dirección de la tercera temporada. Según indicaron fuentes consultadas por Variety, la persona que estuvo al frente de la filmación realizada esta semana ya había participado anteriormente en la producción y está habilitada por el DGA, el gremio que representa a los directores de Estados Unidos.

La trama de Big Little Lies se desarrolla en Monterey, California, y tiene como protagonistas a varias mujeres que comparten la experiencia de criar a sus hijos, quienes concurren al mismo establecimiento educativo.

Allí, Celeste (Kidman), Madeline (Witherspoon) y Renata (Dern) conocen a Jane (Woodley), una nueva vecina que acaba de instalarse en la localidad. A partir de ese encuentro, las cuatro quedan involucradas en una investigación criminal por un asesinato. Zoë Kravitz, quien interpreta a Bonnie, también forma parte de este grupo, identificado como las “Monterey Five”.

Las versiones sobre la continuidad de la ficción comenzaron a cobrar mayor fuerza en noviembre de 2023, luego de que Kidman anunciara públicamente que ya se estaba trabajando en una nueva temporada. Finalmente, en septiembre de 2025, HBO confirmó oficialmente que la producción tendría una tercera entrega.

La tercera entrega estará inspirada en Big Little Truths, la más reciente novela de Liane Moriarty, que salió a la venta en agosto.

En esta nueva historia, los acontecimientos se sitúan diez años después de los hechos anteriores. Los hijos de las protagonistas crecieron y dejaron atrás la infancia: ahora son adolescentes o jóvenes adultos que deben lidiar con problemáticas propias de esa etapa, entre ellas el consumo de drogas, la sexualidad y el alcohol. Woodley consideró que este avance en el tiempo abre nuevas posibilidades para desarrollar la trama.

“Estoy muy entusiasmada con la tercera temporada, y con la posibilidad de explorar quiénes son estas mujeres diez años después”, expresó la actriz. “Todas somos diez años mayores. Los chicos también son diez años mayores. Ya no son realmente niños y la mayoría son adultos ahora. Así que la perspectiva de eso me parece genial”, agregó.

El recorrido de Big Little Lies desde su estreno hasta su tercera entrega

El debut de Big Little Lies tuvo lugar en 2017, cuando llegó a la pantalla como una miniserie que rápidamente cosechó elogios de la crítica. Su repercusión también quedó reflejada en los premios: consiguió 16 candidaturas a los Emmy y obtuvo ocho galardones. Entre ellos se destacaron el reconocimiento a Mejor Serie Limitada, el premio a Mejor Actriz para Kidman y el de Mejor Actriz de Reparto para Dern.

El éxito que alcanzó la ficción llevó a HBO a continuar el relato con una nueva entrega, pese a que inicialmente había sido concebida con un formato limitado. La segunda temporada se estrenó en 2019 y sumó a Meryl Streep al reparto, donde interpretó a la madre del esposo de Celeste.

Por su parte, Merrin Dungey, quien intervino en la jornada de grabación de esta semana, ya había formado parte de las dos temporadas previas.

A lo largo de su carrera, la actriz integró los elencos de producciones televisivas como Alias, The King of Queens y Once Upon a Time. Más recientemente, tuvo participaciones en ficciones como Chicago Med, The Lincoln Lawyer y S.W.A.T.