Nicole Kidman contó qué la llevó a reencontrarse con Sandra Bullock en "Hechizo de amor"

En septiembre de 2026 , Nicole Kidman y Sandra Bullock volverán a compartir pantalla en Hechizo de amor: la magia continúa , una nueva entrega que retoma la historia de la película de culto que protagonizaron juntas por primera vez hace 28 años .

Durante una conversación con Vogue, la intérprete australiana repasó distintos aspectos de la filmación , se refirió al vínculo que mantiene con su compañera de reparto y explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a aceptar nuevamente el desafío de interpretar a las hermanas Owens .

Alice Hoffman , escritora de la saga literaria que sirvió como base para las dos películas, ya contaba con una historia que podía funcionar como punto de partida para prolongar el universo de las hermanas Owens . Con esa posibilidad planteada, la realización de la secuela quedó supeditada a una cuestión fundamental: conseguir que Sandra Bullock aceptara regresar. “Ella es como ‘¿por qué?’, y yo soy como ‘¿por qué no?’” , explicó Kidman al describir la particular manera en que ambas abordaron la posibilidad de volver a trabajar juntas .

La nueva película estuvo bajo la dirección de Susanne Bier y tuvo su rodaje durante el año pasado en Londres. En esta continuación, las hermanas Owens, las brujas originarias de Nueva Inglaterra que viven condicionadas por una antigua maldición familiar, vuelven a ocupar el centro de la historia. A ellas se suman Maisie Williams y Joey King, quienes interpretarán a las hijas ya adultas del personaje encarnado por Bullock.

El hecho de filmar en la capital del Reino Unido les permitió a las dos intérpretes aprovechar el período de vacaciones escolares de sus respectivas familias y combinar las jornadas de trabajo con diferentes actividades. Durante su estadía, realizaron excursiones a Glastonbury y Wimbledon, además de asistir a recitales de Coldplay durante la semana.

En declaraciones a Vogue, Bullock aseguró que los casi 30 años transcurridos desde la primera película no modificaron la complicidad que existe entre ambas frente a las cámaras. “Volvimos a calzar los zapatos de esas dos hermanas como si el tiempo no hubiera pasado”, sostuvo la actriz al referirse al reencuentro con su coprotagonista.

Además, Bullock explicó que la relación entre ambas se sostiene justamente en sus personalidades opuestas. “Nicole y yo somos muy diferentes. Pero nuestras diferencias crean la dinámica más fabulosa. Ya sea que estemos peleando o queriéndonos, nos necesitamos”, expresó al hablar sobre el vínculo que mantienen dentro y fuera de la pantalla.

Por su parte, Susanne Bier resaltó la actitud profesional de Kidman y su manera de priorizar la interpretación por encima de cualquier preocupación relacionada con su apariencia. “Para ella, su trabajo nunca tiene que ver con cómo luce”, aseguró la realizadora danesa. También remarcó que la actriz no demuestra vanidad pese a su presencia física: “No tiene vanidad, a pesar de todo. Te intimida solo estar parada a su lado, porque literalmente sus piernas miden lo que yo mido. Pero a ella no le importa”, agregó.

El regreso de un clásico

La película original, que llegó a las salas en 1998, continúa incorporando nuevos seguidores con el paso del tiempo, impulsada en buena medida por la difusión de sus escenas a través de las plataformas digitales. Los planteos que propone sobre la sororidad, la aceptación de uno mismo y los riesgos de vincularse sentimentalmente con hombres conflictivos contribuyeron a mantener vigente la historia, una permanencia que probablemente ninguna de sus protagonistas imaginaba en aquel momento.

Con cierto tono irónico, Bier planteó en su diálogo con Vogue una pregunta sobre el paso del tiempo y la actualidad de la historia: “¿Qué cambió realmente desde entonces?”, en alusión a la distancia entre aquel estreno y 2026. Por su parte, Kidman señaló que uno de los factores que la impulsaron a regresar fue el espíritu de la nueva producción. “He hecho tanto material pesado”, comentó la actriz, aunque reconoció que el enfoque más liviano de la película no evitó que volviera a involucrarse en la exploración emocional profunda que suele caracterizar sus interpretaciones.

“Las familias cargan todo tipo de traumas que en algún momento tienen que romperse. Las familias tienen secretos. Tienen cosas que intentás proteger de tus hijos. Entonces, ¿cómo hacés eso? ¿O deberías hacerlo?”, dijo ante Vogue.

Una amistad que se sostiene en pantalla

La artista y actriz Teyana Taylor, reconocida con una nominación al Oscar por su participación en Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, conversó con Vogue acerca de la influencia y el peso que Kidman posee dentro de la industria cinematográfica.

Durante la charla, Taylor, quien coincidió con la intérprete australiana durante la temporada de premios, destacó la dimensión de su trayectoria con una contundente definición: “Es una de esas mujeres que no solo hace películas, ella es las películas”.

“Antes de que yo entrara a uno de los momentos más grandes de mi carrera, pude estar al lado de alguien que ya había caminado ese camino muchas veces, y en lugar de hacer que todo girara en torno a ella, se aseguró de que yo me sintiera estable”, contó.

La cantante Charli XCX, quien forjó una amistad con Kidman durante la gira Brat, también se refirió a la actriz en el perfil elaborado por Vogue: “Es una de las últimas verdaderas estrellas de cine legendarias. Fue a mi show en Nueva York. No podía creer que fuera. Como, Nicole Kidman está en mi show... ¿qué c...?”.

En su trayectoria laboral, Kidman ha participado en más de 20 producciones junto a directoras mujeres, a partir del compromiso que asumió públicamente en 2017 de colaborar con una realizadora femenina al menos una vez cada 18 meses. Por su parte, Hechizo de amor: la magia continúa tendrá su estreno en las salas cinematográficas en septiembre de 2026, aproximadamente 29 años después de la llegada de la película original.