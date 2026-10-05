"Reacher" regresa con una sexta temporada: cuál es el libro favorito de Alan Ritchson.

Prime Video confirmó la continuidad de Reacher con una sexta temporada , mientras avanzan en Toronto las grabaciones de la quinta entrega de la producción encabezada por Alan Ritchson , de acuerdo con información publicada por Empire Magazine.

En paralelo, el protagonista reveló que ya seleccionó qué historia le gustaría llevar a la pantalla y aseguró: “Es mi libro favorito”.

La confirmación de esta nueva entrega se produjo luego de la finalización de la cuarta temporada , adaptación de la novela Gone Tomorrow , escrita por Lee Child y publicada en 2009. Según consignó el medio, esa temporada alcanzó 66 millones de reproducciones durante sus primeros 30 días desde su llegada al catálogo de Amazon .

Las grabaciones de la quinta temporada ya comenzaron y tendrán como eje Make Me , la vigésima novela de la saga creada por Lee Child . En esta oportunidad, Jack Reacher llegará a una pequeña localidad aislada del Medio Oeste estadounidense, donde terminará involucrado en una investigación que lo llevará a indagar en una conspiración vinculada con la web profunda.

La ficción está centrada en Reacher, un exmiembro de la policía militar que atraviesa distintas zonas de Estados Unidos sin establecerse de manera permanente y que suele involucrarse en investigaciones criminales. Desde el lanzamiento de la serie en Prime Video, en 2022, el papel del protagonista está a cargo de Alan Ritchson.

Durante el período en que estuvo disponible la cuarta temporada, el catálogo de Prime Video también incorporó Neagley, un spin-off que tiene como protagonista a Frances Neagley, interpretada por Maria Sten. De esta manera, ambas ficciones se integran al universo audiovisual desarrollado a partir de las novelas escritas por Lee Child.

Cada temporada de Reacher adapta una novela distinta de Lee Child

La temporada debut de la ficción tomó como referencia Killing Floor, el primer libro publicado por Lee Child. En la historia, Jack Reacher arriba a la localidad ficticia de Margrave, ubicada en Georgia, pero su llegada se complica cuando las autoridades lo arrestan por un homicidio del que es inocente. Mientras intenta esclarecer lo ocurrido, el exmilitar termina descubriendo una compleja red de falsificación en la que participan miembros del gobierno local, empresarios y una estructura delictiva.

La segunda entrega de la serie llevó a la pantalla Bad Luck and Trouble. El conflicto se desencadena cuando Reacher recibe la noticia de que uno de sus antiguos compañeros de la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales del Ejército fue asesinado.

A partir de entonces, se une a Frances Neagley y a otros miembros que sobrevivieron de aquella unidad para esclarecer una serie de homicidios y averiguar quién está detrás de la persecución contra sus excompañeros.

La tercera entrega de la ficción tomó como base Persuader. En esta oportunidad, Jack Reacher se infiltra dentro de la organización de un empresario señalado como presunto líder de una red dedicada al contrabando. El operativo, desarrollado en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), tiene como principal objetivo poner a salvo a una agente encubierta cuya identidad quedó expuesta.

Al mismo tiempo, la investigación vuelve a conectar a Reacher con un hombre relacionado con un episodio de su pasado dentro del ámbito militar.

La cuarta temporada, inspirada en Gone Tomorrow, se pone en marcha a partir de un episodio ocurrido en el metro y, desde allí, conduce a Reacher hacia una investigación cuya dimensión termina superando ampliamente el acontecimiento que la desencadena.

Amazon todavía no confirmó qué novela adaptará en la sexta temporada

Hasta el momento, Amazon no informó cuál será la obra de la extensa saga que servirá como punto de partida para la sexta entrega. El universo literario de Reacher reúne más de dos decenas de novelas protagonizadas por el personaje, además de diferentes relatos y publicaciones desarrolladas posteriormente por Andrew Child junto con su hermano.

Entre las novelas que, de acuerdo con Empire Magazine, no formarían parte de la próxima temporada aparece Die Trying, el segundo libro de la saga, publicado en 1998. La trama presenta a Reacher enfrentándose a una milicia supremacista blanca después de ser secuestrado junto con una agente del FBI.

Alan Ritchson ya había manifestado su intención de llevar esta historia a la pantalla. “Mi libro favorito”, respondió el actor a un usuario en Threads al referirse a la novela. Más tarde, señaló que la adaptación había obtenido luz verde, aunque sugirió que la situación política terminó demorando el avance del proyecto.

El estreno de la quinta temporada podría llegar en 2027

Todavía no se estableció cuándo llegará a la plataforma la quinta temporada. No obstante, Empire Magazine indicó que el avance actual de las grabaciones permite contemplar un posible estreno durante 2027. La sexta entrega se lanzaría posteriormente, aunque hasta el momento Prime Video no brindó información sobre el cronograma de producción ni precisó una fecha tentativa.

La decisión de continuar con la serie antes de conocer el resultado de las próximas entregas refuerza la presencia de Reacher dentro del catálogo de Prime Video como una de sus ficciones de acción con mayor proyección de continuidad.