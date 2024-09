Netflix y una miniserie con Nicole Kidman que hace odiar y amar a los millonarios

La actriz australiana ha estado, en cuestión de una semana, en Venecia y Londres para presentar sus dos nuevos proyectos.

Nicole Kidman y una triste noticia en medio de la conquista de premios

No obstante, el inesperado fallecimiento de su madre ha impedido que la actriz pudiera recibir el premio este sábado durante la clausura del evento. “Estoy en shock y ahora mismo tengo que estar con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me formó y me crio, ella me hizo”, señaló Kidman.