Netflix no da respiro con este thriller de acción que bate récords

Rebel Ridge nos adentra en la vida de Terry Richmond

Rebel Ridge nos adentra en la vida de Terry Richmond , un exmarine que se dirige a un pintoresco pueblo estadounidense con el propósito de cubrir la fianza de su primo. No obstante, lo que inicialmente parecía una tarea sencilla se convierte en una pesadilla cuando la corrupta policía local le quita el dinero destinado a liberar a su familiar. A partir de entonces, Terry queda envuelto en un ciclo de violencia mientras busca recuperar lo que es suyo y revelar la red de corrupción que domina la localidad.

La película, dirigida por Jeremy Saulnier, conocido por su habilidad para crear tensión en trabajos como Green Room y Hold the Dark, ofrece al espectador un viaje repleto de adrenalina. Las secuencias de persecuciones vertiginosas, los enfrentamientos armados y las peleas físicas están meticulosamente coreografiadas. No obstante, la acción no se limita a un simple despliegue visual; está respaldada por una sólida crítica social que enriquece la narrativa.

Aaron Pierre en el papel de Terry Richmond, un exmarine dispuesto a enfrentarse a todo por justicia.

La corrupción policial es uno de los ejes principales de la trama, y a través del relato de Terry, el filme examina cómo el abuso de autoridad impacta tanto en los individuos como en la comunidad en general. Los habitantes de este pueblo ficticio reflejan las tensiones raciales y sociales persistentes en muchas regiones de Estados Unidos, permitiendo que la película trascienda el mero entretenimiento y proporcione un análisis profundo de la sociedad contemporánea.

En cuanto a las interpretaciones, Aaron Pierre destaca en el papel de Terry Richmond, un hombre cargado con las secuelas de su servicio militar y decidido a lograr justicia sin importar el costo. Su actuación capta tanto la fragilidad del personaje como su determinación feroz.

Mientras tanto, Don Johnson, famoso por su papel emblemático en Miami Vice, brinda una actuación convincente como el corrupto jefe de policía, un antagonista formidable que desempeña un papel crucial en la evolución de la historia.

Don Johnson interpreta al corrupto jefe de policía que se convierte en el principal obstáculo de Terry.

El reparto se completa con Embeth Davidtz en el papel de la madre de Terry y James Cromwell como su abuelo. Ambos personajes añaden una capa más humana a la narrativa, revelando las relaciones familiares que se ven perturbadas por la violencia y la corrupción.

Lo que distingue a la película de otros thrillers de acción es su habilidad para combinar los elementos típicos del género con cuestiones sociales profundas. El filme no solo busca ofrecer entretenimiento, sino también invitar a la reflexión sobre los problemas estructurales que aquejan a la sociedad estadounidense, especialmente en relación con el abuso policial y las desigualdades que afectan a las comunidades más vulnerables.

Terry Richmond, interpretado por Aaron Pierre, enfrentando a la policía local en Rebel Ridge.

Otro aspecto destacado de la película es su impacto visual. Saulnier emplea entornos naturales para construir una atmósfera opresiva que intensifica la sensación de aislamiento y amenaza que enfrenta Terry. La selección de colores fríos y los encuadres cerrados ayudan a mantener una tensión constante, sumergiendo al espectador en un estado de alerta similar al del protagonista.

En resumen, la película consigue armonizar la acción intensa con una historia cargada de crítica social, proporcionando una experiencia que no solo complace a los entusiastas del género, sino que también fomenta una reflexión más profunda sobre los temas tratados.

Netflix ha descubierto en este thriller un nuevo éxito que seguramente continuará destacándose en las listas de más vistos en las próximas semanas, estableciéndose como una de las mejores opciones de entretenimiento del año.

