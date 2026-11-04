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4 de noviembre de 2026 - 17:43
Espectáculos.

Chano reveló la dura historia detrás de "La Melodía de Dios": una muerte y una separación

En una fecha especial para los fans de Tan Biónica, Chano recordó el origen de una canción marcada por dos momentos difíciles de su vida.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Chano a corazón abierto.

Chano a corazón abierto.

Cada 4 de noviembre, los seguidores de Tan Biónica recuerdan una de las canciones más emblemáticas de la banda: “La melodía de Dios”. La fecha se convirtió en una celebración para sus fanáticos, pero detrás de su famoso estribillo existe una historia personal atravesada por el dolor, las despedidas y el deseo de detener el tiempo.

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Este miércoles 4 de noviembre de 2026, Santiago “Chano” Moreno Charpentier volvió a recordar el nacimiento de la canción a través de sus redes sociales. El artista recuperó una publicación de hace 15 años y destacó el significado que adquirió el tema gracias al cariño de sus seguidores.

La dolorosa historia que inspiró a Chano

Aunque muchos interpretaron “La melodía de Dios” como una canción dedicada exclusivamente a una relación amorosa, el propio músico explicó que su origen estuvo marcado por dos situaciones difíciles que atravesaba simultáneamente: la enfermedad terminal de su padre y la separación de su entonces pareja Vicky, de Barcelona. Ella es quien pintaba con acuarelas: “Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas”, dice una estrofa.

En una entrevista concedida en 2016 al diario El País de Uruguay, Chano recordó aquel momento:

“Yo venía despidiéndome de mi padre, que estaba muriendo, y de una novia que tenía. Estaba enfrentando esos dos duelos”.

Esos sentimientos terminaron convirtiéndose en una composición que reflejaba la angustia de las despedidas y la sensación de que el tiempo transcurría de una manera diferente. El artista también contó que la melodía surgió inesperadamente y que, como inicialmente no lograba reproducirla en el piano, decidió llamarla “La melodía de Dios”.

¿Qué significa realmente el 4 de noviembre?

Uno de los grandes interrogantes que rodean a la canción es el significado de la fecha que aparece en su estribillo: “Con vos es 4 de noviembre cada media hora”.

Sin embargo, Chano aclaró que el 4 de noviembre no ocurrió un hecho puntual que inspirara la letra. La fecha fue utilizada como una metáfora para describir la sensación de vivir una misma situación una y otra vez.

Para explicar esa idea, el cantante hizo referencia a la película El día de la marmota, en la que el protagonista despierta repetidamente en la misma jornada. De esa manera, buscó representar una etapa de su vida en la que sentía que el tiempo se repetía y las emociones parecían no tener salida.

El mensaje que Chano compartió este 4 de noviembre

En el marco de una nueva celebración, Chano recuperó en su cuenta de X una publicación que había realizado en noviembre de 2011, poco después de componer la canción. En aquel mensaje anticipaba que el tema lo dejaría ligado para siempre a ese mes y aseguraba que lo cantaría “ad eternum”.

Quince años después, el músico volvió sobre aquellas palabras y recordó que había compuesto la canción de un tirón. Además, la describió como una de sus obras más queridas y reconoció a los fanáticos por haberla convertido en un himno.

“La melodía de Dios” fue publicada oficialmente en 2013 como parte del disco Destinología, uno de los trabajos más reconocidos de Tan Biónica.

Con el paso de los años, el 4 de noviembre se transformó en una fecha simbólica para el denominado Piberío Biónico, que cada año comparte mensajes, recuerdos y fragmentos de la canción. Así, una composición nacida en medio de dos despedidas personales terminó convirtiéndose en una celebración colectiva que mantiene vigente el vínculo entre Chano y su público.

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