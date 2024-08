Netflix presentó un adelanto de la película animada con Nicole Kidman

Netflix está enriqueciendo su catálogo con una emocionante gama de nuevas producciones animadas.

Según lo mostrado en el tráiler, Hechizados narrará la historia de Ellsmere, la reina de Lumbria, que gobierna junto a su esposo, el rey Solon. La existencia pacífica de la pareja se ve súbitamente trastornada cuando un oscuro hechizo los convierte en criaturas monstruosas y amenaza con sumir a Lumbria en una oscuridad perpetua. La narrativa se enfoca en la princesa Ellian, quien, ante esta grave amenaza, se embarca en una audaz misión para salvar a sus padres y devolver la armonía a su reino.

Captura del tráiler oficial de Hechizados.

En su grandiosa travesía, la joven enfrentará diversos desafíos y aventuras, con la ayuda de los consejeros del reino, mientras lucha por impedir que la magia oscura transforme todo el reino. A lo largo de su misión, la princesa se topará con personajes y obstáculos que desafiarán sus convicciones y la harán replantearse todo lo que ha sabido. Hechizados no solo explorará el coraje y la resolución de Ellian, sino también el fuerte lazo familiar y la lucha por proteger tanto a sus seres queridos como a su hogar.

El tráiler de "Hechizados", de Netflix

En cuanto al reparto, la producción animada contará con la voz de Rachel Zegler (Amor sin barreras, Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes) en el rol de la princesa. Junto a ella, el elenco incluye a Nicole Kidman (Big Little Lies), Javier Bardem (Sin lugar para los débiles), Nathan Lane (Only Murders in the Building), John Lithgow (Los asesinos de la luna), Jenifer Lewis (Cambio de hábito) y André De Shields (Extreme Measures).

Hechizados, la nueva producción bajo la dirección de Vicky Jenson (Shrek, El espantatiburones) y con John Lasseter (Toy Story) como productor, se estrenará en Netflix el 22 de noviembre.

