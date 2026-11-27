Se realiza en Jujuy el Torneo Nacional Clausura de Taekwondo WT con la participación de más de mil competidores que llegan desde todo el país. Las actividades se realizan desde este viernes al domingo 29 de noviembre en el Estado Federación de Básquet.
El viernes 27 se realizarán las actividades de Poomsae (formas), mientras que el sábado 28, a las 13 horas, se desarrollará el acto inaugural, además de las competencias de Kyorugi (combate), que se extenderán hasta el domingo 29.
El torneo contará con la participación de competidores en las ramas femenina y masculina, además de la modalidad para taekwondo.
Última competencia y clasificación
El torneo en Jujuy será la última competencia nacional de la temporada y definirá las plazas de clasificación directa para los JADAR Junior 2027.
En este sentido, el secretario de deportes, Luis Calvetti, dijo que “para nosotros es un orgullo y un privilegio tener a tantos deportistas, también del seleccionado nacional, que además de jerarquizar y desarrollar el deporte, potencian el turismo y muestran nuestra provincia a nivel nacional e internacional”.
Por su parte el presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo WT, Ricardo Torres, recordó que “para este torneo venimos trabajando hace más de un año, con las primeras charlas que tuvimos en Jujuy”.
“Va a ser un gran evento, con competidores que estarán representando a todas las provincias de la Argentina. Es una competencia de cierre muy importante para nosotros. Además, van a estar en Jujuy deportistas integrantes de la selección argentina”, finalizó.
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