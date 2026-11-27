Este viernes 27 de noviembre se celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa con misas y procesiones en distintos puntos de Jujuy.

Las celebraciones en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa tendrán lugar este viernes 27 de noviembre en San Salvador de Jujuy. La comunidad católica participará de misas y procesiones, con una de las principales festividades en la parroquia que lleva su nombre, ubicada en el barrio Alto Comedero.

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La parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en calle Teniente Farías 1168, esquina Soldado Lastra, del barrio Alto Comedero , desarrollará sus fiestas patronales durante la tarde de este viernes.

Por otra parte, la comunidad de la parroquia San Pedro y San Pablo también realizará una celebración desde las 18:00 , con misa y procesión en la gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en la intersección de avenida Eva Perón y calle Cerro Zapla.

La festividad tiene su origen en el 27 de noviembre de 1830 , cuando, según la tradición católica, la Virgen María se apareció ante Catalina Labouré , una joven religiosa de la congregación de las Hijas de la Caridad, en una capilla de París, Francia.

Durante aquella aparición, la Virgen le mostró el diseño de una medalla y le pidió que la hiciera acuñar. En la imagen aparecía María con sus manos extendidas, de las cuales emanaban rayos luminosos que representaban las gracias y bendiciones concedidas a sus fieles.

La medalla lleva inscripta la oración: “Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”. Con el paso de los años, la devoción se extendió por diferentes países y la medalla se convirtió en un símbolo de fe, esperanza y protección para los católicos.

En 1894, el Papa León XIII estableció el 27 de noviembre como fecha de la festividad litúrgica para la familia vicentina.

“Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti” “Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”