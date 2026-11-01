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1 de noviembre de 2026 - 11:48
Jujuy.

Río Blanco: descubrieron una placa en honor a la Virgen

El Santuario de Río Blanco recibió una placa que reconoce su valor como patrimonio histórico y cultural de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El acto contó con la participación del vicegobernador Alberto Bernis y se desarrolló en el marco del cierre de las celebraciones en honor a la patrona de los jujeños. El reconocimiento había sido aprobado por la Legislatura provincial en octubre de 2025, mediante la Ley N.º 6476.

Río Blanco, un patrimonio que forma parte de la identidad jujeña

La declaración patrimonial reconoce el valor histórico, religioso y simbólico de la capilla y sacristía del santuario, además de la importancia cultural y social de las festividades que cada octubre convocan a miles de fieles.

Tras el descubrimiento de la placa, se destacó el significado que tiene la celebración para los jujeños y la importancia de trabajar conjuntamente para preservar estos espacios. "Cada evento religioso, cada evento espiritual con algún patrono de cualquier ciudad de nuestra provincia, nos hace reflexionar mucho", expresó el vicegobernador de Jujuy.

Los proyectos para mejorar el Santuario de Río Blanco

Por otra parte se hizo mención a los proyectos impulsados por el padre Germán Maccagno para mejorar las instalaciones del santuario y acompañar el crecimiento de la convocatoria de fieles. Según se explicó, una de las prioridades es conservar el valor patrimonial del edificio y, al mismo tiempo, ampliar los espacios disponibles para quienes llegan a participar de las celebraciones.

La placa descubierta este domingo deja constancia de un reconocimiento que busca preservar tanto el patrimonio arquitectónico como una de las expresiones de fe más representativas de Jujuy, para que continúe formando parte de la identidad cultural de las próximas generaciones.

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