Las flores más elegidas por los jujeños para regalar el Día de la Madre

En la previa del Día de la Madre, las florerías de Jujuy se preparan para una jornada de alta demanda, con las flores como una de las opciones más elegidas para agasajar a familiares, parejas y seres queridos. Entre las variedades más buscadas se encuentran las rosas, los lirios, los claveles y los girasoles. También ganan popularidad los ramos combinados, que permiten reunir distintos colores y especies en una misma presentación.

Los comerciantes señalaron que la elección suele depender del vínculo y del mensaje que se busca transmitir. Mientras las rosas rojas se asocian con el amor, los girasoles representan alegría y vitalidad, y los lirios suelen elegirse para expresar cariño y admiración.

Además de los ramos tradicionales, las florerías ofrecen arreglos personalizados, cajas con flores y propuestas que incluyen chocolates u otros obsequios. La variedad de precios permite encontrar alternativas para distintos presupuestos.

Cómo vienen las ventas En cuanto al movimiento comercial, algunos vendedores señalaron que para primavera las ventas fueron buenas. “Se vendió bastante”, contó una comerciante, mientras que otra afirmó que hubo “un poquito más” de movimiento que otros años, aunque no tanto como el año pasado.

De cara al Día de la Madre, las expectativas son moderadas. Una de las vendedoras dijo que todavía el movimiento viene “medio flojo”, aunque esperan que las ventas crezcan en los días previos al domingo.

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