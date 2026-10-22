Río Blanco: los jóvenes se preparan para una peregrinación especial marcada por la fe y el encuentro

La tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya tendrá este domingo 25 de octubre una jornada especialmente dedicada a los jóvenes. En el marco del Año Juvenil Vocacional 2026, las distintas comunidades religiosas se preparan para compartir una experiencia de fe, reflexión y encuentro.

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Amaru Farfán, integrante de la pastoral juvenil, destacó la importancia que tiene esta celebración para las nuevas generaciones y aseguró que la peregrinación representa mucho más que una caminata hacia el Santuario.

"Este 2026 fue pensado desde esa realidad, desde ese mensaje de animarnos a vivir el protagonismo juvenil" "Este 2026 fue pensado desde esa realidad, desde ese mensaje de animarnos a vivir el protagonismo juvenil"

Expresó, al recordar que el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, anunció el Año Juvenil Vocacional durante la peregrinación juvenil de 2025.

La peregrinación como una expresión de fe

Farfán explicó que el camino hacia Río Blanco representa una oportunidad para que los jóvenes puedan profundizar su relación con Dios y compartir sus experiencias religiosas.

En ese sentido, sostuvo que peregrinar significa ponerse en movimiento con una meta espiritual y que la experiencia combina las tradiciones culturales de Jujuy con las expresiones de la fe católica.

"La peregrinación es esto de ponerse en camino. Uno peregrina, se pone en camino para llegar a un destino, y siempre nuestro gran destino es el cielo, es ser santos" "La peregrinación es esto de ponerse en camino. Uno peregrina, se pone en camino para llegar a un destino, y siempre nuestro gran destino es el cielo, es ser santos"

La jornada del domingo estará acompañada por las tradicionales celebraciones religiosas en el Santuario, mientras que el sábado 24 de octubre se desarrollará una vigilia juvenil con actividades de participación comunitaria.

¿Los jóvenes están alejados de la Iglesia?

Durante la entrevista, Farfán también reflexionó sobre la relación actual entre la juventud y la religión. Consideró que la pandemia marcó un punto de quiebre en muchas experiencias comunitarias, aunque sostuvo que el interés por la espiritualidad continúa presente.

Desde su perspectiva, existe una diferencia entre identificarse con una religión y participar activamente de sus celebraciones y actividades. Por eso, remarcó la importancia de generar espacios que permitan a los jóvenes encontrarse, compartir sus inquietudes y fortalecer vínculos.

"Hoy la realidad de la juventud es la necesidad del espacio de encuentro. No es una salida, no es una alternativa, es una necesidad" "Hoy la realidad de la juventud es la necesidad del espacio de encuentro. No es una salida, no es una alternativa, es una necesidad"

Como ejemplo mencionó las reuniones de oración que se desarrollan semanalmente y que, aunque están abiertas a personas de todas las edades, han logrado convocar a numerosos jóvenes.

Una nueva generación que busca vivir su fe

Para Farfán, la fe también funciona como un espacio de refugio frente a las dificultades cotidianas, las preocupaciones personales y los desafíos propios de la juventud.

En ese contexto, destacó que los pequeños gestos de solidaridad, acompañamiento y buen trato forman parte de la experiencia religiosa.

La peregrinación de este domingo se presenta así como una oportunidad para fortalecer la participación juvenil en la Iglesia jujeña, en una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.