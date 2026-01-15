jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 12:09
Streaming.

Se viene la 3° temporada de Euphoria: HBO Max reveló el tráiler y la fecha de estreno

La plataforma difundió un avance cargado de acción y violencia, y confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 12 de abril.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
HBO Max divulgó este miércoles el intenso y violento tráiler de la tercera temporada de la serie.

HBO Max divulgó este miércoles el intenso y violento tráiler de la tercera temporada de la serie.

HBO Max lanzó este miércoles el intenso y cargado de acción tráiler de la tercera entrega de “Euphoria ”, además de anunciar que los nuevos episodios llegarán el 12 de abril. El adelanto confirmó que regresan los protagonistas del programa, un elenco que incluye a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Entre ellas, se encuentran Zendaya (“Dune”, “Spider-Man”), Sydney Sweeney (“Anyone But You”), Jacob Elordi (“Frankenstein”) y Hunter Schafer.

Ya tiene fecha de estreno y tráiler de su tercera temporada.

El tráiler de la 3° temporada de Euphoria

En un breve fragmento del tráiler, alrededor del minuto 1:28, aparece la cantante Rosalía, quien tendrá un rol pequeño interpretando a una stripper en esta temporada.

Embed

Han pasado cuatro años desde que HBO estrenó la segunda temporada de la serie, y el reciente tráiler deja en evidencia que han transcurrido cinco años desde la última aparición de los personajes de Rue (Zendaya), Cassie (Sweeney) y Jules (Schafer).

El ambiente adolescente que caracterizaba a las entregas anteriores da paso ahora a una historia centrada en el crimen y los entornos marginales. (HBO Max y CNN en Español pertenecen al conglomerado Warner Bros. Discovery).

Los primeros avances de la tercera temporada sitúan a Rue en México, enfrentando una deuda con un grupo de criminales; a Cassie, transformada en creadora de contenido para adultos en OnlyFans y comprometida con Nate (Elordi); y a Jules asistiendo a una escuela de arte.

HBO Max divulgó este miércoles el intenso y violento tráiler de la tercera temporada de la serie.

El tráiler también presenta a Colman Domingo y confirma que la nueva entrega sumará al elenco a Natasha Lyonne, Eli Roth, Sharon Stone, interpretando a la showrunner de una serie televisiva, y a Adewale Akinnuoye-Agbaje, encarnando a un poderoso narcotraficante.

Desde su estreno en 2019, Euphoria ha cosechado nueve premios Emmy, incluyendo dos galardones para Zendaya en 2020 y 2022 como mejor actriz principal en una serie dramática.

