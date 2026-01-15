Se viene la 3° temporada de Euphoria: HBO Max reveló el tráiler y la fecha de estreno

HBO Max divulgó este miércoles el intenso y violento tráiler de la tercera temporada de la serie.

HBO Max lanzó este miércoles el intenso y cargado de acción tráiler de la tercera entrega de “ Euphoria ”, además de anunciar que los nuevos episodios llegarán el 12 de abril . El adelanto confirmó que regresan los protagonistas del programa , un elenco que incluye a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.

En un breve fragmento del tráiler, alrededor del minuto 1:28 , aparece la cantant e Rosalía , quien tendrá un rol pequeño interpretando a una stripper en esta temporada.

Han pasado cuatro años desde que HBO estrenó la segunda temporada de la serie, y el reciente tráiler deja en evidencia que han transcurrido cinco años desde la última aparición de los personajes de Rue (Zendaya) , Cassie (Sweeney) y Jules (Schafer) .

El ambiente adolescente que caracterizaba a las entregas anteriores da paso ahora a una historia centrada en el crimen y los entornos marginales. (HBO Max y CNN en Español pertenecen al conglomerado Warner Bros. Discovery).

Los primeros avances de la tercera temporada sitúan a Rue en México, enfrentando una deuda con un grupo de criminales; a Cassie, transformada en creadora de contenido para adultos en OnlyFans y comprometida con Nate (Elordi); y a Jules asistiendo a una escuela de arte.

El tráiler también presenta a Colman Domingo y confirma que la nueva entrega sumará al elenco a Natasha Lyonne, Eli Roth, Sharon Stone, interpretando a la showrunner de una serie televisiva, y a Adewale Akinnuoye-Agbaje, encarnando a un poderoso narcotraficante.

Desde su estreno en 2019, Euphoria ha cosechado nueve premios Emmy, incluyendo dos galardones para Zendaya en 2020 y 2022 como mejor actriz principal en una serie dramática.