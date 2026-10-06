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6 de octubre de 2026 - 11:43
Espectáculos.

Se interrumpió la filmación de "The Batman Part II" por una situación familiar del director

La película de Robert Pattinson quedó temporalmente en pausa porque el director se apartó para atender un asunto familiar. DC Studios expresó su respaldo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se frenó el rodaje de “The Batman Part II”.

Se frenó el rodaje de “The Batman Part II”.

La filmación de The Batman Part II atravesó una interrupción inesperada a raíz de una situación personal que afecta a Matt Reeves, director de la película encabezada por Robert Pattinson. Las cámaras ya estaban funcionando en Londres cuando el estudio resolvió detener las tareas de manera temporal.

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La decisión fue comunicada por DC Studios, que aclaró que no se trata de una suspensión definitiva, sino de una pausa vinculada exclusivamente al contexto familiar del director. “La producción de The Batman Part II se ha pausado temporalmente mientras Matt Reeves se ocupa de un asunto familiar”, explicaron desde el estudio mediante un comunicado.

Desde el estudio manifestaron su acompañamiento a Matt Reeves y señalaron que la intención es que las grabaciones vuelvan a ponerse en marcha una vez que el director pueda retomar sus actividades. Hasta el momento, no se conocieron precisiones acerca de las circunstancias personales que motivaron su ausencia temporal del set.

Para cuándo esta programado el estreno de “The Batman Part II”

El lanzamiento de la película continúa programado para el 18 de febrero de 2028. De acuerdo con información publicada por Deadline, todavía no existen elementos suficientes para establecer si la pausa en el rodaje podría modificar el calendario previsto para su llegada a los cines.

La nueva entrega volverá a tener a Robert Pattinson como protagonista en el papel de Batman, mientras que Andy Serkis repetirá su personaje de Alfred y Colin Farrell regresará como el Pingüino.

La próxima película de la saga ampliará además su elenco con la llegada de Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham y Sebastian Koch, quienes se incorporarán al universo ambientado en Gotham.

De esta manera, el desarrollo de la producción permanecerá detenido de forma momentánea hasta que Matt Reeves pueda volver a ocupar su lugar detrás de las cámaras y continuar con las tareas de la segunda entrega, que dará continuidad a la historia presentada en la película estrenada en 2022.

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