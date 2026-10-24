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24 de octubre de 2026 - 11:49
Espectáculos.

¡Los BTS más argentinos que nunca! Cantaron "Muchachos" y enloquecieron a sus fans

La banda surcoreana sorprendió en su segundo show en La Plata. "V" cantó el himno mundialista, lanzó frases argentinas y enloqueció a todos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
BTS en La Plata.

BTS en La Plata.

El furor por BTS en Argentina sumó un capítulo inolvidable. Durante su segundo concierto en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, los integrantes de la banda surcoreana demostraron que están cada vez más conectados con la cultura argentina. Entre canciones, expresiones populares y referencias al mate, lograron conquistar todavía más a sus fanáticos.

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El gran protagonista de la noche fue Kim Taehyung, conocido mundialmente como V, quien sorprendió a miles de seguidores al entonar "Muchachos", la canción que se convirtió en un símbolo de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

BTS cantó "Muchachos" y el estadio explotó de emoción

En medio del espectáculo, V tomó el micrófono y comenzó a cantar y tararear la melodía del popular himno mundialista. Automáticamente los miles de fanáticos presentes acompañaron al artista a los gritos y coreando la canción más viral del año del Mundial.

Del mate a las frases argentinas: los guiños de BTS que se hicieron virales

Pero el homenaje a la Selección Argentina no fue la única sorpresa de la noche. V también se animó a utilizar expresiones populares que provocaron risas y una ovación entre sus seguidores.

"Chicos, traigan puertas que manijas sobran", lanzó el cantante, demostrando que había aprendido una particular frase argentina.

Minutos después, sorprendió con otra pregunta que terminó de conquistar al público: "¿Y si nos tomamos unos mates?".

El artista también dedicó unas palabras de agradecimiento a los presentes: "Muchas gracias por divertirse hoy también. Los amo, Argentina".

Los videos de estas intervenciones circularon rápidamente y despertaron miles de reacciones entre los integrantes del ARMY, nombre con el que se conoce a los fanáticos de BTS.

Del pogo con Los Redondos a una noche histórica en La Plata

La segunda presentación también tuvo otro momento bien argentino. Antes de la salida de BTS al escenario, la DJ Anita B Queen, encargada de abrir el espectáculo, sorprendió al público al incluir "Ji Ji Ji", el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La canción provocó un verdadero pogo entre los seguidores, que comenzaron a saltar mientras esperaban el inicio del recital.

BTS se despide de Argentina con su tercer show

La banda integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llegó al país con su gira mundial "ARIRANG", marcando la primera presentación del grupo completo en territorio argentino.

Los recitales fueron programados para el 21, 23 y 24 de octubre, con entradas agotadas y miles de seguidores que viajaron desde distintos puntos del país.

Este sábado 24 de octubre, desde las 20 horas, BTS ofrecerá su tercer y último concierto en el Estadio Único de La Plata.

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