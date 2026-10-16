El actor Samuel L. Jackson fue el elegido para encabezar el spin-off de 'Tulsa King'.

Paramount+ dio a conocer un adelanto visual de Frisco King , una ficción que amplía el universo de Tulsa King y que contará con el actor Samuel L. Jackson como figura central. El intérprete interpretará a Russell Lee Washington Jr. , un criminal oriundo de Nueva Orleans.

Con Taylor Sheridan a cargo de la creación y el guion, la historia dejará atrás Oklahoma para desarrollarse en Texas. La trama se enfocará en los negocios ilegales del protagonista en Frisco , una ciudad situada en las afueras de Dallas. El lanzamiento de la serie está programado para el 18 de diciembre, a través del servicio de streaming.

El personaje de Russell Lee Washington Jr. , encarnado por Jackson, apareció por primera vez en la tercera temporada de Tulsa King , en la que actuó junto a Sylvester Stallone , responsable de dar vida a Dwight Manfredi.

En esa trama, Lee recibió el encargo de acabar con la vida de un excompañero de prisión. Sin embargo, se arrepintió de cumplir la orden y optó por ayudarlo a enfrentar una disputa con un empresario de la zona vinculado al negocio de las bebidas alcohólicas. Cuando concluyó su paso por la ficción, Washington manifestó su deseo de volver a Nueva Orleans y empezar de cero.

Ese propósito da origen a Frisco King: en esta nueva historia, el personaje se instala en Texas con el objetivo de formar y consolidar su propia estructura delictiva.El tr áiler inicial presenta al personaje principal en medio de sus primeros enfrentamientos con los vecinos de su nuevo hogar y expone el choque entre su pasado criminal y la imagen tranquila y residencial de la ciudad.

En una de las secuencias, Lee interpela a un grupo de personas que parecen atraídas por el mundo de los delincuentes. Tras protagonizar un episodio violento, les lanza una pregunta: “Querían un gánster, ¿no? ¿Ya no están tan seguros?”.

De Nueva Orleans a Texas: la trama de Frisco King

De acuerdo con la descripción oficial, la trama sigue a un veterano del crimen originario de Nueva Orleans que se instala en Frisco y pronto advierte que, detrás de la fachada suburbana de la localidad, se esconde un escenario propicio para desarrollar negocios ilegales.

En Frisco, Washington suma a su equipo a un joven con grandes aspiraciones, contrata a un chofer de confianza y se vincula con distintos aliados para extender sus actividades delictivas. Según la sinopsis publicada por Paramount+, el personaje inicia su camino con operaciones clandestinas de poca escala, pero con el tiempo las transforma en una estructura criminal cada vez más amplia.

A medida que su red criminal se expande, Washington queda expuesto a nuevas amenazas y debe adelantarse a los movimientos de sus rivales para mantener el control. La serie se dio a conocer originalmente con el nombre de NOLA King, en alusión a Nueva Orleans, la ciudad de la que proviene el protagonista.

Con el avance del proyecto, el enfoque se modificó y la acción se trasladó a Frisco. En esta nueva etapa, Taylor Sheridan quedó al frente de la creación y la escritura del guion, lo que suma otra historia al universo de ficciones policiales y dramáticas que el productor viene construyendo para la televisión.

Taylor Sheridan y Sylvester Stallone, al frente del nuevo proyecto

Si bien Taylor Sheridan participa en distintas ficciones de ese universo televisivo, Tulsa King tiene una particularidad: el creador no acostumbra encargarse de los guiones de sus capítulos. En cambio, para Frisco King tomará las riendas de la escritura y dará forma a una historia que mantendrá ciertos vínculos con la serie original, aunque tendrá un desarrollo propio centrado en Washington.

Sylvester Stallone formará parte del proyecto detrás de cámaras como productor y volverá a interpretar a Dwight Manfredi. De este modo, su participación funcionará como nexo entre las dos ficciones y dará continuidad al vínculo entre los protagonistas que compartieron escenas en la tercera entrega de Tulsa King. El elenco principal de Frisco King se completará con Kai Caster, Lilah Pate, Savanna Gann y Asa Germann.