Woody Allen convocó al actor Jordi Mollá para su nueva película con una carta especial.

El actor Jordi Mollà publicó la carta que recibió de Woody Allen , en la que el director norteamericano le propuso participar en su próxima película , cuyo rodaje se desarrolla actualmente en Madrid. La nota, de tono cercano y pocas líneas, contenía una expresión particular que acabó de persuadir al actor catalán para aceptar la propuesta.

“Querido Jordi, nos encantaría que interpretaras a John. Es un personaje muy especial, y pensamos que podríamos hacerlo muy real”, escribió Allen. El director añadió: “ Si aceptas, estaremos encantados. Si no, tal vez en el futuro podamos trabajar juntos. Solo tengo 90 [años]. Te deseo lo mejor, Woody”.

¿Cuál fue la reacción de Jordi Mollà ante la propuesta que le hizo Woody Allen por escrito? El intérprete de Cataluña difundió en sus redes sociales el mensaje con el que respondió al cineasta y confirmó su aceptación del personaje en el próximo largometraje del realizador estadounidense. La filmación comenzó en Madrid el 5 de octubre y corresponde a la producción número 51 de su trayectoria cinematográfica.

Durante estos días, el director ya fue visto en diferentes sectores del centro madrileño e incluso aprovechó su estadía para visitar algunos establecimientos gastronómicos de la ciudad, entre ellos varios restaurantes.

La contestación de Jordi Mollà, que también dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, conservó un estilo protocolar: “Querido Sr. Allen: Muchas gracias por su preciosa carta para brindarme el honor de participar en su próxima película que tendrá lugar en Madrid, España. Sinceramente suyo, Jordi Mollà”.

A partir de este intercambio, el protagonista de La buena estrella y Los años bárbaros quedó incorporado al elenco de la producción. Entre sus compañeros de reparto se encuentran el intérprete español Peter Vives, junto con Alexi Wasser, Jemima Kirke, Marton Csokas y Jakob Oftebro.

Así será la película de Woody Allen

Antes de iniciar la filmación, Woody Allen dio a conocer los primeros detalles de su nuevo largometraje y fundamentó su decisión de ambientarlo en la capital de España. El realizador señaló que el argumento necesitaba una “atmósfera diplomática” y consideró que Madrid, una ciudad que había recorrido en oportunidades anteriores, reunía las condiciones ideales para desarrollar la trama.

“Es bonita, elegante, y parecía un lugar lógico para la historia”, manifestó el cineasta durante la conferencia de prensa en la que presentó el proyecto. En ese encuentro, también adelantó algunas características del estilo y el clima narrativo de la producción, que por el momento todavía no tiene un título confirmado.

“Una comedia con romance, intriga, infidelidad... Con todos los ingredientes que hacen una buena historia, pero eso habrá que verlo cuando se haga la película y se junten todas las piezas, a ver si cumple mis expectativas”, sostuvo el director.

El proyecto recibió aportes económicos de 1,5 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Madrid y otros 1,5 millones de la Comunidad de Madrid, organismos que participan parcialmente en su financiación. Los fondos están destinados a compensar el sobrecoste que debía afrontar la productora al elegir una región con beneficios fiscales inferiores a los que ofrecen otros posibles lugares de rodaje.

La revista especializada Variety y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) estiman que la realización de la película demandó una inversión global cercana a los 14 millones de dólares, equivalentes a unos 12 millones de euros.

De este modo, los organismos públicos de Madrid cubrieron aproximadamente una quinta parte de los costos del largometraje. A cambio de los subsidios otorgados, la producción deberá incorporar la palabra Madrid en el título con el que finalmente se estrene.

Madrid, el escenario principal de la nueva película de Woody Allen

La capital española concentrará la mayor parte de las filmaciones, con numerosas tomas programadas en la zona céntrica. A su vez, varias escenas de la película se grabarán en Aranjuez, localidad que también formará parte de las locaciones elegidas para el largometraje.

Por otro lado, el rodaje dispone de un plantel técnico integrado prácticamente en su totalidad por trabajadores españoles. Dentro de ese grupo se destacan profesionales que cuentan con una reconocida carrera y proyección en el ámbito cinematográfico internacional.

Entre los integrantes del equipo sobresale la diseñadora de vestuario Sonia Grande, quien trabajó junto a Woody Allen en otros proyectos cinematográficos del realizador. También participa el director de fotografía José Luis Alcaine, una figura emblemática del cine que dejó su sello en obras de Pedro Almodóvar como Volver y Dolor y gloria.