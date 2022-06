Woody Allen anunció su retiro del cine. 

El director expresó en la entrevista brindada a Alec Baldwin que “probablemente, voy a hacer al menos una película más, pero gran parte de la emoción la perdí, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar”.

En ese sentido, Allen explicó que llegó a esa conclusión tras haberse acostumbrado al aislamiento de los últimos años por la pandemia del Covid-19 y que se sintió más cómodo “escribiendo en casa y apuntó que sentía que era “una forma agradable de vivir”. Y agregó que “luego pensé: “bueno, capaz que hago una o dos (películas más)”.

Sobre el motivo que lo llevó a reflexionar sobre esa idea fue el cambio abismal en la industria del espectáculo del séptimo arte en donde Woody confesó que “no me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine. Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez”.

Histórico Woody Allen se retira a sus 86 años. Twitter

Y añadió que “cuando solía hacer una película, iba a salas de cine en todo el país. Ahora hacés una película y tenés un par de semanas en una sala de cine. Tal vez cuatro semanas y luego pasa directamente al streaming, o al pago por visión... No es lo mismo... No es tan agradable para mí.Voy a hacer una más y ver cómo me siento”.

Las denuncias por abuso sexual en contra de Woody Allen

Alec Baldwin evitó de algún modo uno de los temas más controversiales de la vida privada de Allen: la acusación de abuso sexual de su hija adoptiva. En febrero del 2021, el sonado caso contra el director por abuso sexual fue abordado en el documental “Allen v. Farrow”, lanzado en la plataforma de streaming HBO.

Se trata de un documental de cuatro episodios en los que la hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen, Dylan Farrow, relata con dolor y angustia en primera persona cómo habría sido abusada cuando tenía siete años por el ganador del Oscar.

A lo largo del documental, que revela videos caseros y fotos familiares, aparecen también las voces de Ronan Farrow (hijo de Mia y Woody, ganador de un premio Pulitzer por el informe sobre las mujeres abusadas por Harvey Weinstein, e impulsor del movimiento #MeToo), Carly Simon, quien es amiga de la familia, el promotor Frank Maco, y de muchas otras personas cercanas al ex matrimonio.

Mia Farrow terminó su relación con Allen cuando descubrió entre los objetos personales de su ex marido una Polaroid su otra hija adoptiva, Soon-yi, desnuda. El director le confesó que se había enamorado de la joven, y tras romper su matrimonio con la actriz, se puso en pareja con su hijastra.