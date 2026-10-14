¿Hay reconciliación? Julieta Ortega sorprendió al hablar de Emanuel y Julieta Prandi

Durante su participación en el programa Ángel Responde, del canal de streaming Bondi Live, la actriz se mostró incómoda por la exposición mediática de su familia, aclaró cómo era su vínculo con Prandi y cuestionó las especulaciones que surgieron alrededor de la pareja.
Julieta Ortega habló de una posible reconciliación
Una de las declaraciones más llamativas de la entrevista llegó cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que Emanuel Ortega y Julieta Prandi retomaran su relación.
"Todo puede ser", respondió la actriz, sin descartar un acercamiento entre ambos.
Sin embargo, también expresó su preocupación por la rapidez con la que se tomaron algunas decisiones. "Lo que lamento es la... viste que la gente se apura a veces", reflexionó.
Y agregó una frase contundente sobre las consecuencias de actuar impulsivamente: "En esos impulsos te armás un quilombo que tiene un impacto nocivo para todos".
Sus palabras generaron expectativa sobre el futuro de la pareja, aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas confirmó que exista una posibilidad concreta de reconciliación.
Desmintió que tuviera una mala relación con Julieta Prandi
Otro de los temas que abordó fue el supuesto enfrentamiento con su excuñada. Durante años circularon versiones que señalaban que Julieta Ortega no tenía una buena relación con la conductora.
La actriz negó esas especulaciones y aclaró que, si bien nunca fueron amigas cercanas, tampoco existieron conflictos entre ellas.
"No éramos amigas, es verdad", reconoció, pero remarcó que nunca tuvo una pelea ni una discusión con Prandi.
También explicó que los rumores habrían surgido por su amistad con Anita, una persona vinculada al pasado sentimental de su hermano.
Para terminar con las versiones, lanzó un pedido: "Por favor, desactivemos esta cosa de que yo odiaba a su mujer".
La insólita entrevista de Emanuel Ortega detrás de un portón
Julieta Ortega también se refirió a una de las imágenes más comentadas de los últimos días: la entrevista que Emanuel concedió a un programa de televisión mientras permanecía detrás del portón de su casa.
La actriz contó que, al ver las imágenes, se comunicó inmediatamente con su hermano para preguntarle qué había sucedido.
Según explicó, Emanuel le aseguró que la nota había sido editada y que los periodistas lo sorprendieron cuando estaba entrando o saliendo de su domicilio.
Julieta atribuyó la situación a la personalidad reservada y respetuosa del cantante, quien habría preferido responder algunas preguntas antes que cerrarles la puerta a los cronistas. De todas maneras, reconoció que la escena resultó extraña y se lo hizo saber.
El mal momento de Julieta Ortega con la prensa
La actriz también relató que vivió una situación incómoda cuando un equipo de televisión la esperaba frente a su domicilio para consultarle sobre la separación.
"No me separé de nadie, no subí historias, no anuncié. ¿Qué me vienen a preguntar a mí? Yo no tengo nada que decir", expresó.
Ortega manifestó su malestar por quedar involucrada en un conflicto sentimental ajeno y explicó que decidió evitar declaraciones para no alimentar nuevas versiones sobre su relación con la pareja.
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