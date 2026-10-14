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14 de octubre de 2026 - 11:02
Espectáculos.

El emotivo mensaje de la pareja del "Roña" Castro tras la muerte del exboxeador

La novia del excampeón lo despidió con la frase “Nunca nos soltamos la mano”. Castro se descompensó en un bingo de Morón.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Roña Castro estaba en pareja con una joven conductora.&nbsp;

Roña Castro estaba en pareja con una joven conductora. 

Jorge “Roña” Castro, el exboxeador que alcanzó el título mundial de los medianos, falleció este miércoles a los 59 años. Según trascendió a partir de fuentes policiales, sufrió una descompensación mientras se encontraba en el sector de las máquinas del bingo de Morón.

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Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, manifestó en sus redes sociales Noelia Vigliarolo.

Después, acotó: “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”.

En el tramo final de su mensaje, la joven que está al frente de la conducción no pudo contener la emoción y rompió en llanto.“No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”, cerró.

Quién fue Jorge “Roña” Castro

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el boxeador creció en un entorno marcado por las dificultades económicas. Durante su infancia llegó a pedir dinero en la vía pública y, a los 15 años, encontró en el pugilismo un camino para seguir, impulsado por los enfrentamientos en los que se involucraba en su barrio.

Su primera presentación como profesional tuvo lugar el 14 de febrero de 1987, con una victoria por nocaut frente a Patricio Caracci. En 1989, además, consiguió concretar un objetivo histórico: volver a llevar el boxeo al Luna Park, que permanecía desde hacía casi diez años sin albergar combates de esa disciplina.

El momento más importante de su carrera se produjo en 1994, cuando alcanzó la cima del deporte al derrotar a Reggie Johnson y convertirse en campeón mundial de peso mediano.

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