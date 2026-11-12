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12 de noviembre de 2026 - 13:09
Jujuy.

La Justicia Federal sobreseyó a seis ex funcionarios de Jujuy en la causa Caspalá

La jueza federal María Catalano sobreseyó a seis ex funcionarios en la causa Caspalá. La defensa se refirió al financiamiento de la escuela.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Justicia Federal sobreseyó a seis ex funcionarios de Jujuy en la causa Caspalá

La Justicia Federal sobreseyó a seis ex funcionarios de Jujuy en la causa Caspalá

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Dr. Federico Llermanos - MP 2760

 

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En una entrevista, el abogado Federico Llermanos (MP 2760), defensor de dos de los imputados, explicó los alcances de la resolución y sostuvo que la magistrada consideró que los hechos investigados no configuraban un delito.

“Desde la magistratura se ha resuelto y ha determinado, en una audiencia de más de una hora de alocución por parte de la magistrada en su resolución, que no se ha encontrado delito alguno y se ha dictado el sobreseimiento absoluto y definitivo para los seis funcionarios provinciales”, afirmó.

Los fundamentos del sobreseimiento en la causa Caspalá

Al ser consultado sobre los motivos de la decisión, el letrado señaló que la acusación estaba relacionada con la presunta utilización de documentación adulterada para obtener fondos nacionales destinados a construir una escuela.

“En cuanto a los fundamentos, es la falta de tipificación legal, es decir que acá no estamos en presencia de un hecho ilícito que era el que se estaba investigando”, explicó.

Luego precisó cuál era la hipótesis que se había investigado: “Acá lo que se investigaba era una supuesta utilización de un instrumento público adulterado a los fines de defraudar al Estado Nacional con la finalidad de hacer una escuela en la localidad de Caspalá”.

El abogado también se refirió al origen de la denuncia y recordó que surgió de parte de la comunidad de Caspalá en 2023.

“La denuncia la presentó parte de la comunidad en su momento, en el año 2023. Es una denuncia que comenzó por supuesto incumplimiento, afectaba a la comunidad, ya sea la comunidad originaria, que habían cuestiones patrimoniales arqueológicas a preservar”, manifestó. Según explicó, la imputación por la presunta utilización de documentación falsa o adulterada para defraudar al Estado Nacional se formalizó durante 2024.

Qué dijo la defensa sobre los fondos nacionales para la escuela

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el destino del financiamiento que había enviado el Gobierno nacional para construir el establecimiento educativo.

“Lo que se ha podido determinar es que, en rigor de verdad, ello no es así, ya que el Estado Nacional en todo momento estuvo en conocimiento de cuál era la situación en Caspalá y ha otorgado el financiamiento para esta escuela que se iba a construir y que lamentablemente, a raíz del conflicto, se ha visto paralizada”, sostuvo Llermanos.

Ante la consulta sobre si el dinero efectivamente había llegado, el abogado respondió:

“Los fondos sí llegaron, pero los fondos fueron utilizados y puestos en una ejecución de obra y lamentablemente, a raíz del conflicto, se vio paralizada la obra con una destrucción de dicho avance de obra”. “Los fondos sí llegaron, pero los fondos fueron utilizados y puestos en una ejecución de obra y lamentablemente, a raíz del conflicto, se vio paralizada la obra con una destrucción de dicho avance de obra”.

También aseguró que existieron certificaciones de los trabajos realizados.

“Los fondos llegaron a la localidad de Caspalá, hubo avance de obra, existieron cuatro certificaciones de obras donde se ha podido demostrar que el avance de obra era correcto y adecuado a lo depositado y al avance de la misma”, afirmó.

El letrado aclaró además que, según su interpretación de la acusación, la investigación no estaba centrada en una supuesta apropiación personal de los fondos.

“Esa no era la tesis, para hablar comúnmente, que los funcionarios se hayan quedado con dinero; esa no era la hipótesis” “Esa no era la tesis, para hablar comúnmente, que los funcionarios se hayan quedado con dinero; esa no era la hipótesis”

Dr. Federico Llermanos - MP 2760

Dr. Federico Llermanos - MP 2760

La Fiscalía y la querella todavía pueden recurrir la resolución

Llermanos explicó que, pese al sobreseimiento dictado durante la audiencia, todavía existen instancias procesales para cuestionar la decisión judicial.

“Existen plazos procesales para recurrir por parte de la Fiscalía como así también de la querella. Sin embargo, entendemos que los fundamentos otorgados por la doctora Catalano han sido absolutamente sólidos y contundentes”, sostuvo.

El abogado destacó que se trata de una resolución poco frecuente en esta instancia del proceso penal.

“No es normal o habitual que en una instancia de control de acusación, es decir, una etapa intermedia del proceso, se den resoluciones de esta naturaleza”, “No es normal o habitual que en una instancia de control de acusación, es decir, una etapa intermedia del proceso, se den resoluciones de esta naturaleza”,

Finalmente, explicó qué ocurriría si las partes no presentan recursos o si el sobreseimiento es confirmado por una instancia superior.

“De sostenerse esta resolución y de que ya sea confirmada en un tribunal de impugnación o que no recurra la Fiscalía o la querella, ya queda cerrada definitivamente la instancia con un sobreseimiento total y definitivo para los funcionarios”, concluyó.

De esta manera, la causa cuenta con una resolución de sobreseimiento para los seis exfuncionarios, aunque todavía resta conocer si la Fiscalía Federal o la querella recurrirán la decisión de la jueza María Catalano.

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