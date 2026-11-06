Avanza la causa contra el conductor alcoholizado que atropelló a dos peregrinos en la Ruta 66

La investigación contra el conductor que atropelló a dos peregrinos sobre la Ruta Nacional 66 , cuando se dirigían al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, se encuentra en su etapa final. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que la Fiscalía de Palpalá está reuniendo las últimas pruebas para avanzar con la acusación y solicitar que el caso llegue a juicio.

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El hecho ocurrió el pasado 25 de octubre, durante una de las tradicionales jornadas de peregrinación a Río Blanco . Un automóvil Volkswagen Passat conducido por un joven de 26 años se desvió hacia la banquina y embistió a un hombre y una mujer que caminaban hacia el santuario.

Uno de los datos más relevantes de la investigación es que el conductor tenía 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro, según el resultado del test de alcoholemia realizado después del impacto.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Alejandro Maldonado, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Palpalá.

Qué falta para que el conductor sea llevado a juicio

Según informó el MPA, recientemente se realizó una nueva audiencia con participación de la querella, mientras continúan las diligencias necesarias para completar la investigación penal. Entre las medidas que se encuentran en desarrollo figuran una pericia accidentológica, una pericia mecánica y la recepción de testimonios. Estas pruebas permitirán reconstruir con mayor precisión cómo ocurrió el choque, las condiciones en las que circulaba el vehículo y las circunstancias que provocaron las lesiones de los peregrinos.

Una vez finalizadas estas actuaciones, la Fiscalía estará en condiciones de formular la acusación y presentar el requerimiento de citación a juicio. El conductor se encuentra imputado por lesiones graves culposas ocasionadas mediante la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravadas por la ingesta de bebidas alcohólicas, y lesiones leves culposas bajo las mismas circunstancias, en concurso real.

Se trata de una calificación legal provisoria, que podrá ser evaluada de acuerdo con las pruebas reunidas durante la investigación. Por el momento, la causa todavía no fue elevada a juicio y no se informó una fecha para su eventual realización.

Cómo fue el accidente y qué se sabe de los peregrinos heridos

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo 25 de octubre, alrededor de las 8:50, sobre la Ruta Nacional 66, a la altura del destacamento Papa Francisco, en jurisdicción de Palpalá.

Según la reconstrucción de los investigadores, el conductor de un Volkswagen Passat se desvió hacia la banquina izquierda e impactó contra dos personas que caminaban en dirección al Santuario de la Virgen de Río Blanco.

Las víctimas formaban parte de los numerosos fieles que participaban de las peregrinaciones tradicionales de octubre. Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad, mientras que la mujer presentó fracturas y un traumatismo de tórax. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, la evolución de la mujer fue favorable y quedó fuera de peligro.

En el caso del hombre, las lesiones fueron considerablemente más graves. Durante los días posteriores al accidente, su familia informó que permanecía internado en terapia intensiva, con importantes daños en la columna vertebral y la médula espinal.

Los familiares también realizaron manifestaciones públicas para reclamar justicia y solicitar avances en la investigación. El conductor, de 26 años, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Fiscalía continuará con las últimas medidas probatorias antes de decidir la presentación formal de la acusación. De concretarse ese requerimiento y superarse las instancias procesales correspondientes, el caso podrá avanzar hacia un juicio en el que se determinará la responsabilidad penal del conductor.