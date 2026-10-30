Peregrinos atropellados en Ruta 66: este viernes realizarán una marcha para pedir justicia

Este viernes 30 de octubre, a las 9 de la mañana, se realizará una marcha en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, para pedir justicia por los peregrinos atropellados en la Ruta Nacional 66. El hombre permanece internado en estado crítico, mientras avanza la investigación del siniestro ocurrido el domingo 25 de octubre, cuando caminaba hacia el Santuario de Río Blanco y fue embestido junto a su esposa.

Jujuy. Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: uno se encuentra grave con asistencia respiratoria

Jujuy. El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

La convocatoria surge en medio de la preocupación de sus hijos, Rodrigo y Joaquín Villarroel, quienes reclaman respuestas sobre lo sucedido y cuestionan la falta de información y acompañamiento que recibieron desde el accidente.

Juan Eduardo Villarroel continúa internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Según explicó su hijo Rodrigo, presenta una grave lesión en la médula espinal que podría provocarle secuelas permanentes.

“Hoy mi papá sigue en estado crítico, al borde de la muerte, lo sigue peleando mi papá”, expresó el joven al describir la situación que atraviesa su familia.

“Sigue entubado, sigue en terapia intensiva. Lastimosamente todavía no tengo una buena noticia clara. Solamente mejorías diminutas que me dan un poquito de esperanza”, agregó.

Joaquín Villarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66

Cómo ocurrió el accidente durante la peregrinación

El domingo 25 de octubre, Villarroel caminaba junto a su pareja por la banquina de la Ruta Nacional 66, rumbo al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, cuando ambos fueron atropellados por un Volkswagen Passat.

El vehículo era conducido por un joven de 26 años que, según los resultados del control de alcoholemia, tenía 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre.

Rodrigo sostuvo que su padre fue embestido desde atrás mientras participaba de la peregrinación. También cuestionó la actuación posterior de las autoridades y aseguró que permaneció más de un día sin recibir información sobre su internación. “Yo me entero el día lunes, a las 10 de la mañana. No se acercó nadie, nadie me llamó, nadie me avisó”, manifestó.

El joven también señaló que todavía no recuperaron algunas pertenencias personales de su padre y reclamó mayor comunicación sobre la investigación. “No tengo contención ni de la Justicia, ni de alguien que me informe de todo momento de lo que está pasando”, afirmó.

El hecho ocurrió durante la peregrinación a Río Blanco del domingo pasado.

El conductor seguirá en libertad mientras avanza la investigación

Este jueves 29 de octubre se realizó la audiencia imputativa del conductor involucrado. El fiscal Alejandro Maldonado confirmó que el acusado continuará en libertad mientras se desarrolla la investigación, al considerar que actualmente no existen riesgos procesales que justifiquen solicitar prisión preventiva.

La imputación inicial contempla lesiones graves y leves, según la situación de cada víctima, por conducción imprudente bajo los efectos del alcohol y sin licencia habilitante.

La calificación legal podría modificarse de acuerdo con la evolución médica de los heridos.