viernes 30 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2026 - 07:10
Jujuy.

Peregrinos atropellados en Ruta 66: este viernes realizarán una marcha para pedir justicia

Familiares de Juan Villarroel y su esposa convocaron a una marcha este viernes en Plaza Belgrano. El hombre sigue internado en terapia intensiva.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Plaza Belgrano.

Plaza Belgrano.

Este viernes 30 de octubre, a las 9 de la mañana, se realizará una marcha en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, para pedir justicia por los peregrinos atropellados en la Ruta Nacional 66. El hombre permanece internado en estado crítico, mientras avanza la investigación del siniestro ocurrido el domingo 25 de octubre, cuando caminaba hacia el Santuario de Río Blanco y fue embestido junto a su esposa.

Lee además
Peregrinos atropellados en la Ruta 66: imputarán por lesiones graves al conductor del auto
Jujuy.

El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho
Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: un hombre sigue grave y una mujer está fuera de peligro (foto ilustrativa: Hospital Pablo Soria)
Jujuy.

Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: uno se encuentra grave con asistencia respiratoria

La convocatoria surge en medio de la preocupación de sus hijos, Rodrigo y Joaquín Villarroel, quienes reclaman respuestas sobre lo sucedido y cuestionan la falta de información y acompañamiento que recibieron desde el accidente.

El estado de salud del peregrino atropellado en Ruta 66

Juan Eduardo Villarroel continúa internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Según explicó su hijo Rodrigo, presenta una grave lesión en la médula espinal que podría provocarle secuelas permanentes.

“Hoy mi papá sigue en estado crítico, al borde de la muerte, lo sigue peleando mi papá”, expresó el joven al describir la situación que atraviesa su familia.

“Sigue entubado, sigue en terapia intensiva. Lastimosamente todavía no tengo una buena noticia clara. Solamente mejorías diminutas que me dan un poquito de esperanza”, agregó.

Joaquín Villarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66

Joaquín Villarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66

Cómo ocurrió el accidente durante la peregrinación

El domingo 25 de octubre, Villarroel caminaba junto a su pareja por la banquina de la Ruta Nacional 66, rumbo al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, cuando ambos fueron atropellados por un Volkswagen Passat.

El vehículo era conducido por un joven de 26 años que, según los resultados del control de alcoholemia, tenía 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre.

Rodrigo sostuvo que su padre fue embestido desde atrás mientras participaba de la peregrinación. También cuestionó la actuación posterior de las autoridades y aseguró que permaneció más de un día sin recibir información sobre su internación. “Yo me entero el día lunes, a las 10 de la mañana. No se acercó nadie, nadie me llamó, nadie me avisó”, manifestó.

El joven también señaló que todavía no recuperaron algunas pertenencias personales de su padre y reclamó mayor comunicación sobre la investigación. “No tengo contención ni de la Justicia, ni de alguien que me informe de todo momento de lo que está pasando”, afirmó.

El hecho ocurrió durante la peregrinación a Río Blanco del domingo pasado.

El hecho ocurrió durante la peregrinación a Río Blanco del domingo pasado.

El conductor seguirá en libertad mientras avanza la investigación

Este jueves 29 de octubre se realizó la audiencia imputativa del conductor involucrado. El fiscal Alejandro Maldonado confirmó que el acusado continuará en libertad mientras se desarrolla la investigación, al considerar que actualmente no existen riesgos procesales que justifiquen solicitar prisión preventiva.

La imputación inicial contempla lesiones graves y leves, según la situación de cada víctima, por conducción imprudente bajo los efectos del alcohol y sin licencia habilitante.

La calificación legal podría modificarse de acuerdo con la evolución médica de los heridos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: uno se encuentra grave con asistencia respiratoria

Peregrinos atropellados en Ruta 66: el conductor seguirá en libertad tras la audiencia imputativa

"Mi papá sigue en estado crítico, peleándola": el dolor de los hijos del peregrino atropellado en Ruta 66

Hoy se realiza la audiencia imputativa al hombre que atropelló a dos peregrinos en Ruta 66

Lo que se lee ahora
feria de las ofrendas en jujuy: mas de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de abril video
Jujuy.

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Wanda Nara compartió un video en topless: “Mamita hermosa de 5 bebés”.
Espectáculos.

Wanda Nara publicó un video en topless y recibió un elogio especial

Imagen ilustrativa.
Prevención.

Suicidio adolescente en Jujuy: se registraron 87 casos entre 2017 y 2024

Autopsia a Nancy Godoy
País.

Crimen de Nancy Godoy: la autopsia reveló múltiples heridas y signos de defensa en el cuerpo de la docente

Internas en el PJ Jujuy: La Cámara Nacional Electoral habilitó a la Lista Celeste y Blanca
Política.

Internas en el PJ Jujuy: La Cámara Nacional Electoral habilitó a la Lista "Celeste y Blanca"

Un niño de 3 años desató una polémica en el fútbol infantil por su talento y terminó interviniendo la Policía video
Virales.

Tiene 3 años, juega tan bien al fútbol que llamaron a la Policía durante un partido

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel