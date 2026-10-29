Docentes marcharon en San Salvador de Jujuy para pedir justicia por Nancy Godoy

Los gremios docentes CEDEMS, ADEP y ADIUNJU se movilizaron este jueves 29 de octubre por las calles de San Salvador de Jujuy para exigir justicia por Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años que fue encontrada muerta en un paraje de Corrientes, después de 21 días de búsqueda.

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La marcha se realizó bajo la consigna “Hoy no es un día más. Hoy falta una docente” y reunió a representantes sindicales y trabajadores de la educación que expresaron su preocupación por el crimen y reclamaron respuestas de la Justicia.

Mercedes Sosa, referente del CEDEMS , participó de la movilización y destacó la importancia de que los docentes se expresen de manera colectiva frente a lo ocurrido. Durante la marcha, remarcó el papel de los educadores en la sociedad y sostuvo que la situación requiere respuestas concretas de las autoridades.

“El docente tiene un objetivo fundamental, que es enseñar a los ciudadanos, que es transmitir un contenido” , expresó. En ese sentido, Sosa reclamó medidas para atender las problemáticas que atraviesa el sector educativo y pidió un mayor compromiso de los distintos niveles del Estado.

Docentes marcharon en Jujuy para pedir justicia por Nancy Godoy

“Necesitamos respuestas reales. Necesitamos que se dicte la emergencia de educación. Necesitamos que tanto los legisladores, como los gobernadores, como el presidente, se sensibilicen frente a esto”, manifestó.

La dirigente también hizo referencia a las circunstancias de la muerte de Godoy y a la conmoción que generó entre los trabajadores de la educación. “¿Qué más puede que una muerte tan cruel, un homicidio terrible, el que sucedió a Nancy? Estamos ahora de luto, protestando, pero también mañana vamos a renovar nuestras acciones”, afirmó.

La movilización formó parte de una jornada nacional de duelo y protesta impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), a la que adhirieron organizaciones sindicales de Jujuy. Los gremios también expresaron su preocupación por las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas en establecimientos rurales y denunciaron situaciones de vulnerabilidad y falta de protección.

El caso que generó las movilizaciones

Nancy Godoy tenía 52 años y trabajaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en la provincia de Corrientes. La docente estaba desaparecida desde el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el miércoles 28, luego de 21 días de búsqueda, en una zona rural de difícil acceso del departamento de Esquina.

Por el crimen hay cinco personas detenidas, mientras la Justicia continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Autopsia a Nancy Godoy

Autopsia a la docente

De acuerdo con la información difundida sobre los resultados forenses, la maestra presentaba heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello y el abdomen. También se reportaron lesiones defensivas y la amputación de su mano izquierda. Algunos de estos detalles todavía requieren una confirmación oficial completa, mientras la Justicia continúa con los estudios periciales.

Los primeros resultados de los estudios forenses aportaron información sobre la violencia sufrida por la docente antes de su muerte. Entre los hallazgos se mencionaron lesiones compatibles con intentos de defensa, un elemento que los investigadores deberán analizar para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Además, los peritos trabajan para determinar si Godoy sufrió una agresión sexual. Esta posibilidad ya formaba parte de las hipótesis de la Fiscalía y continúa bajo investigación. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, había señalado el fiscal Javier Gustavo Mosquera durante una audiencia judicial.