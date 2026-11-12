Jujuy: ocho personas llegan a juicio por una causa de presunto desvío de multas

Justicia - Jujuy

Ocho personas llegan a juicio este jueves en los Tribunales de Jujuy por una causa que investiga el destino del dinero cobrado en concepto de multas por el Juzgado Contravencional N.º 1 de San Salvador de Jujuy. La acusación sostiene que, entre enero y agosto de 2024, los pagos se habrían realizado por fuera de los canales oficiales.

La investigación estuvo a cargo de Diego Funes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Según la hipótesis fiscal, a las personas que buscaban regularizar una infracción les indicaban que debían hacer un pago oficial o una donación a una institución pública. El dinero, sin embargo, habría terminado en cuentas bancarias particulares o billeteras virtuales. En otros casos, se habría cobrado en efectivo sin dejar registro en el sistema oficial.

La Fiscalía también sostiene que se habrían adulterado actas y legajos para simular que las multas estaban pagadas y que, en la mayoría de los casos, los legajos habrían sido destruidos. La acusación incluye presuntas maniobras para dar apariencia legal al dinero recaudado.

Seis de las ocho personas están acusadas de asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos agravado por la condición de funcionario público, en concurso real. De las otras dos, una enfrenta el cargo de asociación ilícita y la otra, el de fraude a la administración pública.

En el marco de la causa, tres imputados reconocieron su participación en los hechos y acordaron juicios abreviados con la Fiscalía. Esos acuerdos ya fueron homologados por la Justicia. El principal acusado fue policía y luego cumplió funciones administrativas en el Juzgado Contravencional N.º 1. Actualmente cumple una condena firme de siete años de prisión por chantaje, uso de documento falso y estafa procesal en otra causa. Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el acusado declaró como imputado colaborador en la investigación por las multas. El organismo indicó que su declaración no aportó elementos relevantes y que sus dichos siguen sin corroborarse.

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