Miley Cyrus vuelve a apostar al amor: quién es el músico con el que se casará Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley, compartió imágenes de la cena en Instagram (Redes sociales)

Miley Cyrus estaría a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida sentimental. La cantante estadounidense de 33 años celebraría este fin de semana su boda con Maxx Morando, el músico de 28 años con quien mantiene una relación desde 2021.

Según trascendió, la pareja eligió Palm Springs, California, para una celebración cuyos preparativos se mantienen bajo estricta reserva.

Una cena íntima y los detalles de la boda de Miley Cyrus Este viernes, los novios participaron de una cena previa al casamiento junto a unos 20 invitados. Entre los presentes estuvieron Tish y Noah Cyrus, madre y hermana de la cantante. Sin embargo, todavía se desconoce si Billy Ray Cyrus participó del encuentro.

La decoración incluyó flores, velas y detalles personalizados con las iniciales de los novios. El menú contó con platos de langosta, cortes de carne y una selección de postres.

Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley, compartió imágenes de la cena en Instagram (Redes sociales) Quién es Maxx Morando, el futuro esposo de Miley Cyrus Morando es baterista de la banda de rock Liily. Conoció a la exestrella de Disney en una cita a ciegas en 2021. El músico le propuso matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, en 2025. El compromiso se hizo público en diciembre de ese año. De concretarse la ceremonia, será el segundo matrimonio de Miley, quien estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020.

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