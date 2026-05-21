Miley Cyrus tendrá su estrella en Hollywood y hará historia en el Paseo de la Fama

Miley Cyrus vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera este viernes 22 de mayo , cuando reciba oficialmente su estrella en el histórico Paseo de la Fama de Hollywood. La artista estadounidense será homenajeada en Los Ángeles con una ceremonia especial que coincidirá con los 20 años del estreno de Hannah Montana, la serie que marcó a toda una generación.

Streaming. Disney confirmó el spin-off de una de sus series más exitosas para 2026

Streaming. Así es Moana en acción real: el tráiler de una de las grandes apuestas de Disney para 2026

La estrella ya fue instalada sobre Hollywood Boulevard, a la altura del 7011 , frente al edificio de Live Nation y cerca de otros nombres históricos de la industria del entretenimiento. El reconocimiento convertirá a Miley en la estrella número 2.845 dentro de la categoría Grabación.

La ceremonia comenzará a las 11:30 de la mañana en horario de California y podrá verse en vivo desde distintos países a través del sitio oficial del Paseo de la Fama. En Argentina, la transmisión iniciará a las 15:30.

La noticia generó una enorme repercusión entre los fanáticos de la cantante, especialmente por el simbolismo que rodea el reconocimiento. Miley Cyrus se convertirá en la primera personalidad nacida en la década de 1990 en recibir una estrella individual en el icónico boulevard de Hollywood.

El homenaje llega después de más de dos décadas de carrera artística. Miley comenzó su camino en Disney Channel interpretando a Hannah Montana y con el paso de los años logró consolidarse como una de las artistas pop más influyentes de su generación.

Canciones como “Flowers”, “Wrecking Ball”, “The Climb” y “Party in the U.S.A.” marcaron distintas etapas de su carrera musical y la posicionaron entre las figuras más escuchadas de la industria internacional.

Además de su éxito en la música, la artista también construyó una fuerte presencia en el cine, la televisión y el mundo de la moda.

Invitados famosos y transmisión en vivo

La ceremonia contará con invitados especiales vinculados al mundo del espectáculo y la moda. Entre las figuras confirmadas aparecen la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora italiana Donatella Versace, dos personalidades muy cercanas a Miley.

El evento será conducido por Ellen K, reconocida locutora radial estadounidense que participa habitualmente en las ceremonias del Paseo de la Fama.

La organización también confirmó que la transmisión oficial estará disponible de manera gratuita para todo el mundo. Miles de fanáticos ya comenzaron a organizar encuentros y publicaciones especiales en redes sociales para seguir el homenaje en vivo.

En redes, el nombre de Miley Cyrus volvió rápidamente a posicionarse entre las principales tendencias globales luego de conocerse las primeras imágenes de la estrella instalada sobre la vereda de Hollywood Boulevard.

El recuerdo de Miley sobre sus primeros días en Hollywood

Horas antes del homenaje, Miley compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales donde recordó su llegada a Los Ángeles durante la infancia junto a su padre, Billy Ray Cyrus.

La cantante contó que en aquella época caminaba por Hollywood Boulevard durante la noche, miraba las estrellas de las celebridades y soñaba con algún día formar parte de ese lugar.

Según relató, muchas veces recorría la zona comprando recuerdos turísticos mientras todavía no era reconocida por el público.

Ese recuerdo tomó aún más fuerza porque el homenaje coincidirá con los 20 años del debut de Hannah Montana, serie que cambió para siempre su vida y la convirtió en una figura mundial.

miley cyrus

De estrella Disney a ícono pop internacional

El reconocimiento en el Paseo de la Fama llega además después de otro momento histórico para Miley Cyrus. Tiempo atrás, Disney la distinguió oficialmente como la “Disney Legend” más joven de la historia.

Ese premio destacó el impacto cultural que tuvo Hannah Montana desde mediados de los 2000 y el fenómeno global que generó entre chicos y adolescentes.

Con el paso del tiempo, Miley construyó una identidad artística propia y logró reinventarse musicalmente en varias oportunidades. Sus cambios de estilo, sus shows y sus discos la mantuvieron durante años entre las artistas más comentadas de la industria.

Ahora, su nombre quedará inmortalizado para siempre en una de las veredas más famosas del mundo, junto a leyendas históricas de Hollywood y de la música internacional.