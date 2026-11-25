Boca Juniors y Platense jugarán la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero

La espera terminó para los hinchas de Boca Juniors y Platense. La final de la Copa Argentina 2026 se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 20:00, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Después de varios días de versiones cruzadas y dudas sobre la organización del encuentro, las autoridades del certamen confirmaron la sede y ratificaron la fecha prevista inicialmente. La posibilidad de una postergación había generado incertidumbre entre los hinchas de ambos equipos. Además, la elección del escenario se demoró más de lo esperado.

Entre las alternativas que se analizaron estuvieron el Gigante de Arroyito de Rosario, el Estadio Único Diego Armando Maradona y el Madre de Ciudades, que finalmente fue elegido para albergar la definición.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina Fecha: miércoles 2 de diciembre.

Hora: 20:00.

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Provincia: Santiago del Estero. Cómo llegaron Boca Juniors y Platense a la final de la Copa Argentina El equipo de la Ribera consiguió su clasificación después de superar cinco instancias eliminatorias. Durante su recorrido mostró contundencia ofensiva y también debió resolver una serie mediante la tanda de penales.

Boca Juniors y Platense jugarán la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero Por su parte, el Calamar también atravesó cinco compromisos para alcanzar la definición del certamen. En su camino consiguió dos victorias en tiempo reglamentario y superó tres eliminatorias desde los doce pasos. Ambos equipos se enfrentarán en Santiago del Estero con el objetivo de levantar el trofeo de la Copa Argentina 2026.

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