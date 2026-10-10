Boca Juniors empató con Instituto y perdió a Leandro Paredes

Boca Juniors se llevó un empate 2-2 frente a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, más allá del resultado, la principal preocupación del equipo de Rodolfo Arruabarrena es la lesión de Leandro Paredes, quien debió abandonar la cancha pocos minutos después de ingresar.

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El mediocampista y capitán comenzó el partido entre los suplentes. A los nueve minutos del segundo tiempo reemplazó a Milton Delgado, pero apenas pudo permanecer 16 minutos en el campo de juego antes de pedir el cambio por una molestia muscular. Sufrió una molestia en el isquiotibial derecho y podría perderse la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Según la información difundida por TyC Sports, Paredes sufrió una molestia en el isquiotibial derecho, una zona en la que ya había presentado problemas durante esta temporada.

Tras solicitar el cambio, fue reemplazado por Santiago Ascacíbar. El futbolista pasó por el banco de suplentes, recibió el apoyo de sus compañeros y luego se dirigió al vestuario para ser atendido por el cuerpo médico.

Posteriormente, permaneció con hielo en la zona afectada.

El antecedente genera preocupación porque el capitán ya había sufrido una sobrecarga muscular frente a River en abril y un desgarro ante Universidad Católica en mayo.

Arruabarrena anticipó que no jugaría ante Vasco da Gama

La lesión llega en un momento complicado para Boca, que el próximo martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Consultado sobre la posibilidad de contar con Paredes, Arruabarrena fue poco optimista: “Supongo que para el martes está descartado”.

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El entrenador también se refirió a las alternativas que tiene para reemplazar al capitán.

“Es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro y fuera del grupo. Hoy ha jugado Alarcón, el Chelo Delgado ha tenido minutos, tuvo algunos el Ruso Ascacíbar. Podemos armar un buen medio”, explicó.

Boca espera los estudios médicos

Por el momento, el club deberá esperar los estudios médicos para conocer el alcance de la lesión y determinar cuánto tiempo necesitará Paredes para recuperarse.

Además del compromiso internacional ante Vasco da Gama, Boca tiene en el horizonte el Superclásico frente a River, programado para el domingo 1° de noviembre en La Bombonera.

La evolución del mediocampista será clave para determinar si podrá estar disponible en los próximos partidos decisivos del Xeneize.