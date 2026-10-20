Torneo Clausura: cómo quedaron las posiciones tras la fecha 13 y quiénes van hoy a las copas

La decimotercera fecha del Torneo Clausura llegó a su fin y dejó un panorama cada vez más definido en la recta decisiva del campeonato , con consecuencias en la pelea por evitar el descenso , la clasificación a los playoffs y la disputa por un lugar en las competencias internacionales de 2027 .

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Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, solo quedan tres fechas por disputarse. La actividad del jueves tuvo su primer desenlace en Parque Patricios, donde Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso por 2-1 ante Huracán. Los encuentros de la fecha también provocaron movimientos en los primeros puestos de las clasificaciones.

En Florencio Varela, Instituto de Córdoba superó 1-0 a Defensa y Justicia , resultado que le permitió consolidarse en la cima de la Zona A y asegurar su participación en los playoffs.

A su vez, la Gloria logró mantenerse dentro de los puestos que otorgan acceso a la Copa Sudamericana 2027, mientras que el Halcón perdió terreno en la carrera por conseguir una plaza en ese certamen internacional.

Boca Juniors consiguió una victoria por 2-1 frente a Talleres en La Bombonera, un resultado que le permitió trepar al primer puesto de la Tabla Anual y afianzarse, al mismo tiempo, dentro de los lugares que clasifican a la Copa Libertadores.

En la parte más alta de esa clasificación también se ubicó Argentinos Juniors, que obtuvo los tres puntos en su visita a Banfield. Los dos equipos aprovecharon la igualdad 2-2 entre Independiente Rivadavia y Tigre, disputada en Mendoza, que le impidió a la Lepra mendocina avanzar y la dejó en la cuarta posición de la tabla acumulada.

Rosario Central ganó y quedó 3° en la tabla anual

La actividad del sábado dejó movimientos importantes en la Tabla Anual. Rosario Central derrotó por 3-2 a Atlético Tucumán y escaló hasta el tercer puesto de la clasificación acumulada. Por su parte, Vélez venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza, resultado que le permitió ubicarse en la quinta posición, justo detrás de la Lepra mendocina.

El derbi de Avellaneda, en tanto, concluyó con un empate 1-1 entre Racing e Independiente, dos conjuntos que no atraviesan su mejor momento deportivo. El Rojo ocupa el octavo lugar de la zona de playoffs, pero deberá conseguir buenos resultados en las próximas fechas para evitar caer en la tabla.

En Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, que ya perdió la categoría, se impuso por 2-1 ante Aldosivi, que sigue en una situación delicada en la parte baja de la clasificación.

River cambió su cara ante Belgrano de Córdoba

El domingo tuvo como broche la contundente victoria por 3-0 de River Plate sobre Belgrano. Con este resultado, el Millonario quedó ubicado en el séptimo puesto de la Tabla Anual, con una ventaja mínima de un punto sobre el conjunto cordobés. Además, se posiciona sexto en la Zona B, dentro de los puestos que permiten disputar los playoffs por el campeonato.

La decimotercera fecha concluyó este lunes con otros tres encuentros. Newell’s se impuso por 2-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y dio un paso importante en su intención de clasificarse a los octavos de final.

En otro de los duelos, Sarmiento no pudo aprovechar la oportunidad de escalar al tercer lugar de su grupo y terminó empatando 1-1 frente a Barracas Central. Finalmente, Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe repartieron puntos tras igualar 1-1.