El Jiu Jitsu crece en Jujuy: destacados resultados en Santa Fe y un torneo nacional en la provincia

El Jiu Jitsu continúa ganando protagonismo en Jujuy, con un número creciente de practicantes y una participación cada vez más activa en competencias de distintos niveles. El entrenador Darío Caero, referente de esta disciplina en la provincia, realizó un balance de la reciente presentación de atletas jujeños en Santa Fe y anticipó la realización de un torneo nacional en territorio provincial.

El joven pasó un mal momento Un profesor salteño de Jiu Jitsu desmayó a su alumno y quedó filmado

Actualmente, la academia que dirige cuenta con entre 200 y 250 alumnos activos, distribuidos en diferentes actividades. Según explicó, el interés por las artes marciales no se limita a quienes buscan competir, sino que también alcanza a adolescentes y adultos que encuentran en estos deportes una alternativa para mejorar su condición física y desarrollar habilidades personales.

Caero consideró que el aumento de practicantes está relacionado con la búsqueda de nuevas actividades deportivas y con la mayor difusión de las artes marciales mixtas, que también contribuyó a visibilizar otras disciplinas.

En ese sentido, destacó que una parte importante de los alumnos son adultos mayores de 30 y 40 años, muchos de los cuales se acercan al Jiu Jitsu sin intenciones de participar en torneos.

“Muchas personas dentro de la academia están con una búsqueda más del desarrollo personal y para desafiar sus límites de otra forma”, explicó el entrenador.

Además, remarcó que los aprendizajes adquiridos durante los entrenamientos pueden trasladarse a distintos ámbitos de la vida cotidiana, más allá de los resultados deportivos.

Jiu jitsu y judo: cuáles son las principales diferencias

Durante la entrevista, Caero también explicó las características que distinguen al Jiu Jitsu de otras artes marciales, particularmente del judo, disciplina en la que también posee el grado de cinturón negro.

Según detalló, ambas prácticas comparten antecedentes históricos y técnicas, aunque presentan diferencias en sus reglamentos deportivos.

Mientras que el judo prioriza principalmente la lucha de pie y las proyecciones, el Jiu Jitsu deportivo permite un mayor desarrollo del combate en el suelo, con técnicas de control y sometimiento.

Para el entrenador, ambas disciplinas son complementarias y ofrecen distintas herramientas para el desarrollo deportivo de sus practicantes.

Atletas jujeños consiguieron podios en Santa Fe

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la reciente participación de una delegación jujeña en una competencia internacional realizada en Santa Fe.

El certamen reunió a más de 190 atletas de 11 países y permitió que los representantes de Jujuy se enfrentaran a competidores de importante trayectoria.

“El balance realmente en lo deportivo es positivo”, sostuvo Caero, quien destacó que algunos integrantes de la delegación llegaron a disputar hasta cinco combates durante el torneo.

Entre los enfrentamientos más exigentes estuvieron dos finales contra representantes de Brasil, ambos campeones mundiales de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF).

A pesar de las dificultades y del alto nivel de los rivales, los deportistas jujeños consiguieron subir al podio y sumar experiencia internacional.

Las dificultades para competir a nivel internacional

Caero reconoció que uno de los principales desafíos para los atletas locales es conseguir una mayor continuidad en competencias de alto rendimiento.

En ese sentido, explicó que los costos de los viajes y la preparación representan una limitación para quienes buscan desarrollarse profesionalmente.

“Hay que tener la humildad para reconocer que no estamos todavía a ese nivel, pero sin embargo pudimos traer algunos podios”, expresó al analizar los enfrentamientos contra los representantes brasileños.

También remarcó que el crecimiento deportivo requiere inversión y oportunidades para competir regularmente, especialmente frente a países como Brasil, que cuentan con una trayectoria más extensa en esta disciplina.

Jujuy se prepara para recibir un Open Nacional de Jiu Jitsu

Tras la experiencia en Santa Fe, los deportistas jujeños tendrán un nuevo desafío como locales. Caero anunció la realización de un Open Nacional de Jiu Jitsu en la Sociedad Española de Jujuy, previsto para el 29 de noviembre.

El entrenador explicó que la participación en Santa Fe fue parte de la preparación de sus alumnos para esta competencia, que permitirá continuar impulsando el desarrollo de la disciplina en la provincia.

Con una academia que reúne a cientos de practicantes y atletas que comienzan a sumar experiencia frente a rivales internacionales, el Jiu Jitsu jujeño busca consolidar su crecimiento y ampliar su presencia en el calendario competitivo.