Cuánto necesitó en agosto una familia en Jujuy para no ser pobre o indigente

Familia / canasta básica.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) publicó los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a agosto de 2026 en Jujuy. Estos indicadores permiten determinar los ingresos necesarios para superar las líneas de indigencia y pobreza.

Durante el mes pasado, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,3% respecto de julio, mientras que la Canasta Básica Total subió 1,5%. En la comparación interanual, la CBA aumentó 41,4% y la CBT 39%. En lo que va de 2026, las variaciones acumuladas fueron del 27,6% y 26,1%, respectivamente.

La CBA contempla los alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales básicos, mientras que la CBT incorpora además bienes y servicios no alimentarios.

Los valores de cada hogar cambian según la cantidad, el sexo y la edad de sus integrantes. El adulto equivalente utilizado como unidad de referencia corresponde a un varón adulto de entre 30 y 60 años, con actividad moderada.

Canasta Básica en Jujuy del mes de agosto (foto ilustrativa). Cuánto necesitó cada hogar en agosto De acuerdo con los ejemplos incluidos en el informe, estos fueron los ingresos necesarios durante agosto: Una persona adulta equivalente: $222.744,10 para no ser indigente y $491.679,94 para no ser pobre.

$222.744,10 para no ser indigente y $491.679,94 para no ser pobre. Familia de tres integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 necesitó $543.495,61 para superar la indigencia y $1.199.699,06 para superar la pobreza.

una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 necesitó $543.495,61 para superar la indigencia y $1.199.699,06 para superar la pobreza. Familia de cuatro integrantes: un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 5 y una hija de 8 necesitó $688.279,28 para no ser indigente y $1.519.291,02 para no ser pobre.

un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 5 y una hija de 8 necesitó $688.279,28 para no ser indigente y $1.519.291,02 para no ser pobre. Familia de cinco integrantes: una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año necesitó $748.420,19 para superar la indigencia y $1.652.044,60 para superar la pobreza.

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