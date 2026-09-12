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12 de septiembre de 2026 - 12:59
Datos.

Cuáles son los productos que más subieron en Jujuy y cuáles bajaron en agosto

La DIPEC difundió el detalle de los precios relevados durante agosto en la provincia de Jujuy, con fuertes diferencias entre algunos productos.

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Por  Federico Franco
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Dentro del índice, Alimentación y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% y fue, además, la división con mayor incidencia sobre la inflación general del mes, con 0,75 puntos porcentuales. Sin embargo, al mirar producto por producto aparecen variaciones mucho más marcadas.

Los productos que más subieron

La papa encabezó los aumentos con un 39,9%. El precio medio relevado pasó de $1.628,46 por kilo en julio a $2.278,64 en agosto.

Muy cerca quedó la cebolla, que aumentó 33,5%, al pasar de $1.391,46 a $1.857,92 por kilo. El zapallo anco ocupó el tercer lugar, con una suba del 27,8%, y alcanzó un valor medio de $1.408,28 por kilo.

La DiPEC difundió los datos de la inflación de agosto.

La DiPEC difundió los datos de la inflación de agosto.

Otros productos con incrementos importantes fueron:

Mandarina: +10,7%

Galletitas de agua: +8,3%

Banana: +7,5%

Yogur firme: +7,4%

Naranja: +5,9%

Batata: +4,3%

Cuáles bajaron durante agosto

El descenso más importante del relevamiento se registró en el tomate perita, que cayó 27,2%: pasó de $1.927,60 a $1.402,74 por kilo.

También bajaron la lechuga (-4,4%), la leche larga vida entera (-3,3%), el jamón cocido (-2,9%), el queso rallado (-1,8%) y las salchichas tipo Viena (-1,4%).

Entre las carnes, hubo bajas menores en la cuadrada (-1%), el asado (-0,7%), el filet de merluza (-0,5%), la paleta (-0,4%) y la nalga (-0,3%).

El informe muestra así un agosto con variaciones muy dispares dentro de la misma canasta, aun cuando el nivel general de inflación se ubicó en 1,7%.

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